МАГАТЭ подготовит рекомендации по хранилищам радиоактивных отходов в Украине
Киев • УНН
КИЕВ. 14 августа. УНН. В Вене, во время технического совещания, эксперты МАГАТЭ, Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) и Государственной корпорации "УкрГО "Радон" обсудили конструктивные подходы к строительству хранилища для промежуточного хранения остекленных высокоактивных радиоактивных отходов (ВРО), которые будут возвращаться из Российской Федерации. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, передает УНН.
Украинской стороной был представлены на рассмотрение специалистов, концептуальные подходы к проектированию хранилища остекленных ВРО на комплексе "Вектор", а также подходы к хранению упаковочных пеналов.
Кроме того, в ходе совещания обсудили были обговорены основные характеристики упаковок с остеклованными ВРО, а также рассмотрен международный опыт по хранению подобных отходов, а именно - подходы к проектированию и эксплуатации хранилищ.
"По результатам совещания эксперты МАГАТЭ подготовят свои рекомендации для Украины по концепции хранилища остекленных ВРО. Использование этих рекомендаций в работе позволит обеспечить безопасность при эксплуатации будущего хранилища и его соответствие международным стандартам в сфере обращения с радиоактивными отходами", - отметил генеральный директор ГК" УкрГО "Радон" Андрей Бургомистренко.
Напомним, ранее в Лондоне обсудили вопросы строительства ХОЯТ-2 в Чернобыльской зоне.