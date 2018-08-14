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МАГАТЭ подготовит рекомендации по хранилищам радиоактивных отходов в Украине

Киев • УНН

 • 30413 просмотра

КИЕВ. 14 августа. УНН. В Вене, во время технического совещания, эксперты МАГАТЭ, Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения (ГАЗО) и Государственной корпорации "УкрГО "Радон" обсудили конструктивные подходы к строительству хранилища для промежуточного хранения остекленных высокоактивных радиоактивных отходов (ВРО), которые будут возвращаться из Российской Федерации. Об этом в сети Facebook сообщила пресс-служба Государственного агентства Украины по управлению зоной отчуждения, передает УНН.

МАГАТЭ подготовит рекомендации по хранилищам радиоактивных отходов в Украине

Украинской стороной был представлены на рассмотрение специалистов, концептуальные подходы к проектированию хранилища остекленных ВРО на комплексе "Вектор", а также подходы к хранению упаковочных пеналов.

Кроме того, в ходе совещания обсудили  были обговорены основные характеристики упаковок с остеклованными ВРО, а также рассмотрен международный опыт по хранению подобных отходов, а именно - подходы к проектированию и эксплуатации хранилищ.

"По результатам совещания эксперты МАГАТЭ подготовят свои рекомендации для Украины по концепции хранилища остекленных ВРО. Использование этих рекомендаций в работе позволит обеспечить безопасность при эксплуатации будущего хранилища и его соответствие международным стандартам в сфере обращения с радиоактивными отходами", - отметил генеральный директор ГК" УкрГО "Радон" Андрей Бургомистренко.

Напомним, ранее в Лондоне обсудили вопросы строительства ХОЯТ-2 в Чернобыльской зоне.

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