Люмінесцентні лампи необхідно утилізувати лише за спеціальною технологією

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Згідно із законами України, люмінесцентні лампи, електронне обладнання та акумулятори, які належать до відходів І класу небезпеки, необхідно утилізувати за допомогою відповідної технології, яка існує в Україні або передавати їх тим підприємствам, які займаються збиранням, обробленням та утилізацією таких відходів, передає УНН з посиланням на Центр управління відходами.