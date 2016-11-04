Люмінесцентні лампи необхідно утилізувати лише за спеціальною технологією

ukru
Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф
2 квітня, 19:23 • 25142 перегляди

Україна повернула 11 дітей з окупованих територій та рф

2 квітня, 18:52 • 52196 перегляди

Півфінал Кубку України з футболу: визначилися учасники

2 квітня, 17:00 • 70155 перегляди

Трамп планує звільнити Ілона Маска з його посади у Білому домі - Politico

Ексклюзив
2 квітня, 10:51 • 140231 перегляди

У центрі Києва вогнеборці ліквідували масштабне загоряння у закладі громадського харчування

Ексклюзив
2 квітня, 10:44 • 203092 перегляди

Виробники так і не знизили ціни на ліки, хоча більше не сплачують аптекам за маркетинг - нардеп

Ексклюзив
2 квітня, 09:04 • 191729 перегляди

Великодній кошик цього року подорожчає на 15-20% - експерт

Ексклюзив
2 квітня, 07:52 • 212178 перегляди

Понад 23 тис. компаній підтвердили статус критично важливого підприємства до 31 березня - Мінцифри

Ексклюзив
2 квітня, 07:07 • 197081 перегляди

НАБУгейт: Офіс Генпрокурора відкрив кримінальне провадження проти детективів Кривоноса за незаконне прослуховування адвокатів

Ексклюзив
2 квітня, 06:08 • 152552 перегляди

Мільйони “на ліках для держави”: фармгігантів підозрюють у злочинних схемах з дистриб’ютором

1 квітня, 18:40 • 153482 перегляди

Зустріч із представниками країн “коаліції рішучих” має пройти 4 квітня - Зеленський

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
3 м/с
94 %
752 мм
Мінлива хмарність, протягом наступних 2 годин опадів не очікується
Популярнi новини

США вводить 25% мито на імпорт пива та алюмінієвих банок - ЗМІ

2 квітня, 18:45 • 11981 перегляди

росія атакує Харків дронами: удар по приватному сектору

2 квітня, 19:07 • 8411 перегляди

На Запоріжжі працює ППО: мешканців закликають перебувати в укриттях

2 квітня, 19:10 • 10905 перегляди

На Харківщині дрони атакували Малоданилівську громаду: що відомо

2 квітня, 19:41 • 8735 перегляди

У Харкові спалахнула пожежа після терористичної атаки дронів

2 квітня, 20:28 • 7307 перегляди
Публікації

Титан, літій, графіт: хто володіє українськими надрами

2 квітня, 07:39 • 482432 перегляди

Як швидко і легко почистити мікрохвильовку: ефективні методи

2 квітня, 06:05 • 318321 перегляди

“Масштабне оновлення продовжується”: АРМА знайшло нове виправдання для неефективного реєстру арештованих активів

1 квітня, 13:38 • 380336 перегляди

Що зміниться з 1 квітня 2025 року: перерахунок пенсій, перебронювання та ціни на цигарки

1 квітня, 05:30 • 492351 перегляди

"День визволення Америки" – коли вступають в силу мита Трампа і що варто про це знати

31 березня, 10:29 • 736301 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Марк Рютте

Олег Синєгубов

Ллойд Остін

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Китай

Сполучене Королівство

Білий дім

Реклама
УНН Lite

“Залізний кулак” може знову з'явитися на екранах: MCU розглядає повернення героїв Marvel від Netflix

2 квітня, 12:49 • 124634 перегляди

"Криза середнього віку": Ді Капріо шокував публіку раптовою зміною іміджу

2 квітня, 10:22 • 184195 перегляди

Четверта частина саги "Людина-павук" з Томом Голландом у головній ролі отримала офіційну назву та дату виходу

1 квітня, 16:49 • 126949 перегляди

Меган Маркл рекламує свої джеми, публікуючи фотографії "за лаштунками"

1 квітня, 13:05 • 161718 перегляди

Стендап-комік Алла Волкова народила первістка: перше фото

1 квітня, 11:05 • 184913 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

Фокс Ньюс

Facebook

FGM-148 Javelin

«Калібр» (сімейство ракет)

Люмінесцентні лампи необхідно утилізувати лише за спеціальною технологією

Люмінесцентні лампи необхідно утилізувати лише за спеціальною технологією

Київ • УНН

 • 44957 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Згідно із законами України, люмінесцентні лампи, електронне обладнання та акумулятори, які належать до відходів І класу небезпеки, необхідно утилізувати за допомогою відповідної технології, яка існує в Україні або передавати їх тим підприємствам, які займаються збиранням, обробленням та утилізацією таких відходів, передає УНН з посиланням на Центр управління відходами.

“Статтею 1 Закону України “Про відходи” визначено, що відходи — це будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.

Лампи люмінесцентні, електронне обладнання та акумулятори відпрацьовані підпадають під термін "відходи" та класифікуються як небезпечні, що визначено Постановою №1120 від 13.07.2000 р. “Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів”, — зазначають у організації.

Окрім того, відповідно до статті 17 Закону України “Про відходи”, підприємства, установи та організації — суб’єкти підприємницької діяльності повинні: забезпечувати повне збирання, належне зберігання та недопущення знищення і псування відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія; укладати угоди з відповідними організаціями на їх збирання та утилізацію; здійснювати організаційні, науково-технічні та технологічні заходи для максимальної утилізації відходів, реалізації чи передачі їх іншим споживачам або підприємствам, установам та організаціям, що займаються збиранням, обробленням та утилізацією відходів, а також забезпечувати за власний рахунок екологічно обґрунтоване видалення тих відходів, що не підлягають утилізації; не допускати зберігання та видалення відходів у несанкціонованих місцях чи об’єктах тощо.

“Враховуючи вищевикладене, підприємство, в результаті діяльності якого утворюються відходи, повинно тимчасово зберігати відходи у спеціально відведених місцях (дотримуватись гігієнічних вимог згідно ДСанПіН 2.2.7.029-99) для подальшого перевезення їх на об’єкти утилізації.

У разі, якщо підприємство не має власних потужностей з утилізації відходів, воно укладає договори на відповідні послуги зі спеціалізованими підприємствами, які мають ліцензію, видану Міністерством екології та природних ресурсів, на провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами”, — наголосили у організації.

Також у організації зазначили, що відповідно до статті 42 Закону України “Про відходи” особи, винні в порушенні законодавства про відходи, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільну чи кримінальну відповідальність за: порушення встановленого порядку поводження з відходами, що призвело або може призвести до забруднення навколишнього природного середовища, прямого чи опосередкованого шкідливого впливу на здоров’я людини та економічних збитків та самовільне розміщення чи видалення відходів тощо.

За словами голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяни Тимочко, українське законодавство не стимулює утилізацію отруйних речовин, а Мінприроди видає ліцензії “фірмам-метеликам”, які не мають технічної можливості утилізовувати небезпечні речовини.

Крім того, правоохоронцями встановлено випадки, коли Мінекології видавало ліцензії на підставі сфальсифікованих даних.

Як раніше повідомляв УНН, на заводі “Радикал” вже 20 років знаходяться особливо небезпечні речовини, які влада ніяк не може утилізувати.

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Bitcoin
$83,474.40
Золото
$3,170.72
Tesla
$280.94
Brent
$73.31
S&P 500
$5,632.82
Газ TTF
$41.26
Ethereum
$1,824.43