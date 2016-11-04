Люмінесцентні лампи необхідно утилізувати лише за спеціальною технологією
Київ • УНН
КИЇВ. 4 листопада. УНН. Згідно із законами України, люмінесцентні лампи, електронне обладнання та акумулятори, які належать до відходів І класу небезпеки, необхідно утилізувати за допомогою відповідної технології, яка існує в Україні або передавати їх тим підприємствам, які займаються збиранням, обробленням та утилізацією таких відходів, передає УНН з посиланням на Центр управління відходами.
“Статтею 1 Закону України “Про відходи” визначено, що відходи — це будь-які речовини, матеріали і предмети, що утворилися у процесі виробництва чи споживання, а також товари (продукція), що повністю або частково втратили свої споживчі властивості і не мають подальшого використання за місцем їх утворення чи виявлення і від яких їх власник позбувається, має намір або повинен позбутися шляхом утилізації чи видалення.
Лампи люмінесцентні, електронне обладнання та акумулятори відпрацьовані підпадають під термін "відходи" та класифікуються як небезпечні, що визначено Постановою №1120 від 13.07.2000 р. “Про затвердження Положення про контроль за транскордонними перевезеннями небезпечних відходів та їх утилізацією/видаленням і Жовтого та Зеленого переліків відходів”, — зазначають у організації.
Окрім того, відповідно до статті 17 Закону України “Про відходи”, підприємства, установи та організації — суб’єкти підприємницької діяльності повинні: забезпечувати повне збирання, належне зберігання та недопущення знищення і псування відходів, для утилізації яких в Україні існує відповідна технологія; укладати угоди з відповідними організаціями на їх збирання та утилізацію; здійснювати організаційні, науково-технічні та технологічні заходи для максимальної утилізації відходів, реалізації чи передачі їх іншим споживачам або підприємствам, установам та організаціям, що займаються збиранням, обробленням та утилізацією відходів, а також забезпечувати за власний рахунок екологічно обґрунтоване видалення тих відходів, що не підлягають утилізації; не допускати зберігання та видалення відходів у несанкціонованих місцях чи об’єктах тощо.
“Враховуючи вищевикладене, підприємство, в результаті діяльності якого утворюються відходи, повинно тимчасово зберігати відходи у спеціально відведених місцях (дотримуватись гігієнічних вимог згідно ДСанПіН 2.2.7.029-99) для подальшого перевезення їх на об’єкти утилізації.
У разі, якщо підприємство не має власних потужностей з утилізації відходів, воно укладає договори на відповідні послуги зі спеціалізованими підприємствами, які мають ліцензію, видану Міністерством екології та природних ресурсів, на провадження господарської діяльності у сфері поводження з небезпечними відходами”, — наголосили у організації.
Також у організації зазначили, що відповідно до статті 42 Закону України “Про відходи” особи, винні в порушенні законодавства про відходи, несуть дисциплінарну, адміністративну, цивільну чи кримінальну відповідальність за: порушення встановленого порядку поводження з відходами, що призвело або може призвести до забруднення навколишнього природного середовища, прямого чи опосередкованого шкідливого впливу на здоров’я людини та економічних збитків та самовільне розміщення чи видалення відходів тощо.
За словами голови Всеукраїнської екологічної ліги Тетяни Тимочко, українське законодавство не стимулює утилізацію отруйних речовин, а Мінприроди видає ліцензії “фірмам-метеликам”, які не мають технічної можливості утилізовувати небезпечні речовини.
Крім того, правоохоронцями встановлено випадки, коли Мінекології видавало ліцензії на підставі сфальсифікованих даних.
Як раніше повідомляв УНН, на заводі “Радикал” вже 20 років знаходяться особливо небезпечні речовини, які влада ніяк не може утилізувати.