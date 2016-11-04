Люминесцентные лампы необходимо утилизировать только по специальной технологии

"Статьей 1 Закона Украины " Об отходах " определено, что отходы - это любые вещества, материалы и предметы, которые образовались в процессе производства или потребления, а также товары (продукция), что полностью или частично потеряли свои потребительские свойства и не имеют дальнейшего использования по месту их образования или выявления и от которых их собственник избавляется, намеревается или должен избавиться путем утилизации или удаления.

Лампы люминесцентные, электронное оборудование и аккумуляторы отработанные подпадают под термин "отходы" и классифицируются как опасные, что определено Постановлением №1120 от 13.07.2000 г. ". Про утверждение Положения о контроле за трансграничной перевозкой опасных отходов и их утилизацией / удалением и Желтого и Зеленого перечней отходов ", - отмечают в организации.

Кроме того, в соответствии со статьей 17 Закона Украины "Об отходах", предприятия, учреждения и организации - субъекты предпринимательской деятельности должны: обеспечивать полный сбор, надлежащее хранение и недопущения уничтожения и порчи отходов, для утилизации которых в Украине существует соответствующая технология; заключать соглашения с соответствующими организациями на их сбор и утилизацию; осуществлять организационные, научно-технические и технологические мероприятия для максимальной утилизации отходов, реализации или передачи их другим потребителям или предприятиям, учреждениям и организациям, занимающимся сбором, обработкой и утилизацией отходов, а также обеспечивать за свой счет экологически обоснованное удаление тех отходов, что не подлежат утилизации; не допускать хранения и удаления отходов в несанкционированных местах или объектах и ​​т.

"Учитывая вышеизложенное, предприятие, в результате деятельности которого образуются отходы, должно временно хранить отходы в специально отведенных местах (соблюдать гигиенические требования по ГСанПиН 2.2.7.029-99) для дальнейшей перевозки их на объекты утилизации.

В случае, если предприятие не имеет собственных мощностей по утилизации отходов, оно заключает договоры на соответствующие услуги со специализированными предприятиями, которые имеют лицензию, выданную Министерством экологии и природных ресурсов, на осуществление хозяйственной деятельности в сфере обращения с опасными отходами ", - отметили в организации .

Также в организации отметили, что в соответствии со статьей 42 Закона Украины "Об отходах" лица, виновные в нарушении законодательства об отходах, несут дисциплинарную, административную, гражданскую или уголовную ответственность за: нарушение установленного порядка обращения с отходами, что привело или может привести к загрязнению окружающей природной среды, прямого или косвенного вредного воздействия на здоровье человека и экономических убытков и самовольное размещение или удаление отходов и тому подобное.

По словам председателя Всеукраинской экологической лиги Татьяны Тимочко, украинское законодательство не стимулирует утилизацию ядовитых веществ, а Минприроды выдает лицензии "фирмам-бабочкам", которые не имеют технической возможности утилизировать опасные вещества.

Кроме того, правоохранителями установлены случаи, когда Минэкологии выдавало лицензии на основании сфальсифицированных данных.

Как ранее сообщал УНН, на заводе "Радикал" уже 20 лет находятся особо опасные вещества, которые власть никак не может утилизировать.