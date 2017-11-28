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Люди з непідконтрольної частини Донбасу мають відчути підтримку Києва - Волкер

Люди з непідконтрольної частини Донбасу мають відчути підтримку Києва - Волкер

Київ • УНН

 • 12271 перегляди

КИЇВ. 28 листопада. УНН. Київ має посилити зусилля для того, щоб люди, які проживають на непідконтрольній частині Донбасу, відчули підтримку Києва. Про це сказав спецпредставник США щодо України Курт Волкер в режимі відеоконференції під час 8 Національного експертного форуму, передає кореспондент УНН.

"Дуже важливо пам'ятати, що люди на Донбасі є українськими громадянами і вони перебувають за лінією конфлікту. Дуже часто вони не мають доступу до гуманітарних товарів, компослуг та нормального життя. Треба, щоб Україна зробила все можливе, щоб звернутися до цих людей, аби вони дізналися, що про них турбуються, робляться зусилля для надання їм допомоги. Вони повинні це відчувати з Києва", - сказав він.

На думку Волкера, якщо люди на непідконтрольній частині Донбасу будуть відрізані від Києва, то змушені будуть чекати допомоги з Москви.

Нагадаємо, раніше Волкер заявив, що Україна має бути готовою до виконання своєї частини мінських угод, після забезпечення безпеки на окупованій частині Донбасу.

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