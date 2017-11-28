Люди з непідконтрольної частини Донбасу мають відчути підтримку Києва - Волкер

"Дуже важливо пам'ятати, що люди на Донбасі є українськими громадянами і вони перебувають за лінією конфлікту. Дуже часто вони не мають доступу до гуманітарних товарів, компослуг та нормального життя. Треба, щоб Україна зробила все можливе, щоб звернутися до цих людей, аби вони дізналися, що про них турбуються, робляться зусилля для надання їм допомоги. Вони повинні це відчувати з Києва", - сказав він.

На думку Волкера, якщо люди на непідконтрольній частині Донбасу будуть відрізані від Києва, то змушені будуть чекати допомоги з Москви.

Нагадаємо, раніше Волкер заявив, що Україна має бути готовою до виконання своєї частини мінських угод, після забезпечення безпеки на окупованій частині Донбасу.