Люди с неподконтрольной части Донбасса должны почувствовать поддержку Киева - Волкер

"Очень важно помнить, что люди на Донбассе являются украинскими гражданами и находятся за линией конфликта. Очень часто они не имеют доступа к гуманитарным товаров, комуслуг и нормальной жизни. Надо, чтобы Украина сделала все возможное, чтобы обратиться к этим людям, чтобы они узнали, что о них заботятся, предпринимаются усилия для оказания им помощи. они должны это чувствовать из Киева", - сказал он.

По мнению Волкера, если люди на неподконтрольной части Донбасса будут отрезаны от Киева, то вынуждены будут ждать помощи из Москвы.

Напомним, ранее Волкер заявил, что Украина должна быть готова к выполнению своей части минских соглашений, после обеспечения безопасности на оккупированной части Донбасса.