Львів'янин більше 10 років йшов до омріяного лотерейного виграшу

12 серпня чоловік завітав до студії "Лото-Забава", де розповів, як йому вдалося виграти мільйон та що тепер робитиме з виграними коштами.

Чоловік зізнався, що має чималий досвід гри у "Лото-Забава" – купує лотерейні білети більше 10 років. Також львів'янин має досвід перемог у лотерею.

"Десь близько п'яти років тому я виграв у "Лото-Забава" 1 тис. 300 грн. Коли отримав перші маленькі виграші, то зрозумів, що у цю лотерею можна грати, оскільки вона є чесною", - розповів пан Шадура.

Про свій мільйонний виграш львів'янин дізнався завдяки сайту оператора державних лотерей "М.С.Л."

"У понеділок зранку я переглядав новини і вирішив перевірити білет "Лото-Забава". Зайшов на сайт "М.С.Л.", і коли побачив новину під заголовком: "У Львові виграно 1 000 000 гривень", я подумав, що, напевно, це я. Ввівши мак-код і побачивши напис "Вітаємо, ви виграли 1 млн грн", я подумав, що це таки про мене", - розповів переможець.

Втім, пан Шадура все одно засумнівався у своєму успіху. Переконався у виграші того ж дня, ввечері.

"У мене виник певний сумнів - можливо, якусь одну цифру неправильно ввів. Я поклав білет на стіл, і лише ввечері остаточно зрозумів: Я - мільйонер", - згадує львів'янин.

Пан Шадура став мільйонером два з половиною місяці тому. Однак смак перших хвилин перемоги пам'ятає до сьогодні.

"Я дуже радів, емоції мене переповнювали. Це просто було щось неймовірне", - каже переможець.

Мільйонер також розповів про свої плани на виграні кошти. Йдеться про інвестиції у сімейний бізнес.

"Я планую зробити декілька інвестицій у наш маленький сімейний бізнес, пов'язаний із продажем продуктів харчування", - розповів пан Шадура.

Новоспечений мільйонер додав, що не зупиниться на виграші і продовжуватиме грати у “Лото-Забава”.

"Я просто вважаю, що треба вірити у свій успіх і вдача обов'язково одного разу постукається до вас у двері", - резюмував він.

До речі, у тому тиражі, коли Денис отримав омріяний чек, в Україні з'явився вже 300-й, ювілейний, мільйонер "Лото-Забава".