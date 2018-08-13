Львів'янин більше 10 років йшов до омріяного лотерейного виграшу

$41.400.00
45.840.00
ukru
Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається
12 квітня, 10:15 • 14421 перегляди

Міністерка довкілля: через атаку рф на ЧАЕС демонтаж саркофага відкладається

Ексклюзив
12 квітня, 06:00 • 33366 перегляди

У сучасній війні без космосу ніяк – експерт пояснив, навіщо Україні власні Космічні сили

12 квітня, 05:00 • 48691 перегляди

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

11 квітня, 18:06 • 57032 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

Ексклюзив
11 квітня, 17:02 • 89466 перегляди

Регулювання має бути комплексним: у Раді вказали, що виробники також мають нести відповідальність за ціни на ліки

Ексклюзив
11 квітня, 15:51 • 69684 перегляди

Україна спроможна виробляти достатню кількість дронів на оптоволоконні для Сил оборони - Камишін

11 квітня, 13:43 • 80961 перегляди

Зеленський повідомив про санкції проти пропагандистів і тіньового флоту рф: хто у списку

11 квітня, 11:26 • 94890 перегляди

На "Рамштайні" виділили рекордні 21 млрд євро військової допомоги Україні

Ексклюзив
11 квітня, 10:35 • 87710 перегляди

Ексспівробітник АРМА сумнівається, що теруправління можуть моніторити ухвали про обшук без відома Києва

Ексклюзив
11 квітня, 09:11 • 183675 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту

Рубрики
Головна
Головна
Політика
Політика
Війна
Війна
Економіка
Економіка
Суспільство
Суспільство
Кримінал та НП
Кримінал та НП
Наші за кордоном
Наші за кордоном
Новини Світу
Новини Світу
Київ
Київ
Київщина
Київщина
Здоров'я
Здоров'я
Технології
Технології
Спорт
Спорт
Культура
Культура
Лайфхак
Лайфхак
УНН Lite
УНН Lite
Авто
Авто
Освіта
Освіта
Погода та довкілля
Погода та довкілля
Нерухомість
Нерухомість
Фінанси
Фінанси
Кулінар
Кулінар
Новини Бізнесу
Новини Бізнесу
Публікації
Ексклюзиви
Меню
Теги
Автори
Про агентство
Контакти
Реклама
Архів

Інформаційне агентство «Українські Національні Новини».

Всі права захищені. © 2007 — 2024

+7°
1.2м/с
72%
Популярнi новини

Бої в прикордонні: у ЦПД РНБО розповіли про ситуацію на Харківщині та Сумщині, курщині і бєлгородщині

12 квітня, 08:46 • 12133 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 9076 перегляди

У "Дії" хочуть запустити іспит на водійське посвідчення онлайн

12 квітня, 10:29 • 12724 перегляди

В італійських підручниках із географії виявлено карти України, на яких Крим зображено частиною рф

12:17 • 8698 перегляди

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 5850 перегляди
Публікації

Вербна неділя 13 квітня: правила й суворі заборони

12 квітня, 05:00 • 48700 перегляди

Легалізація віртуальної валюти в Україні: в Нацкомісії з цінних паперів розповіли про підготовку законопроєкту
Ексклюзив

11 квітня, 09:11 • 183677 перегляди

Рідкісноземельний розлом: як США і Китай загострюють глобальну економічну турбулентність
Ексклюзив

10 квітня, 15:28 • 338644 перегляди

Ціни на ліки поза списками МОЗ зростають: моніторинг станом на квітень

10 квітня, 13:51 • 272812 перегляди

Оподаткування криптовалюти в Україні: що пропонують в Нацкомісії з цінних паперів

9 квітня, 12:27 • 382930 перегляди
Реклама
Актуальнi люди

Дональд Трамп

Володимир Зеленський

Стів Віткофф

Кіт Келлогг

Джон Хілі

Актуальні місця

Україна

Сполучені Штати

Сполучене Королівство

Німеччина

Донецька область

Реклама
УНН Lite

Мелоні подарувала королю Чарльзу III іменну банку Nutella з золотим написом

13:05 • 5882 перегляди

"Створіть свій резервний фонд": міленіали у США діляться порадами виживання в період рецесії на TikTok

12 квітня, 10:08 • 9108 перегляди

П’ять неперевершених мюзиклів: що подивитися весняними вихідними

11 квітня, 18:06 • 57038 перегляди

Лондон: житловий масив став "раєм для тритонів", поєднуючи природу та новобудови

11 квітня, 16:33 • 19740 перегляди

Тейлор Свіфт подала скандальний судовий позов проти Каньє Веста за наклеп

11 квітня, 15:50 • 24882 перегляди
Актуальне

Безпілотний літальний апарат

The Times

Facebook

The Guardian

MIM-104 Patriot

Львів'янин більше 10 років йшов до омріяного лотерейного виграшу

Київ • УНН

 • 16602 перегляди

КИЇВ. 13 серпня. УНН. Львів'янину Денису Шадурі 27 травня цього року усміхнулася удача - він став мільйонером завдяки лотереї “Лото-Забава”, передає УНН.

Львів'янин більше 10 років йшов до омріяного лотерейного виграшу

12 серпня чоловік завітав до студії "Лото-Забава", де розповів, як йому вдалося виграти мільйон та що тепер робитиме з виграними коштами.

Чоловік зізнався, що має чималий досвід гри у "Лото-Забава" – купує лотерейні білети більше 10 років. Також львів'янин має досвід перемог у лотерею.

"Десь близько п'яти років тому я виграв у "Лото-Забава" 1 тис. 300 грн. Коли отримав перші маленькі виграші, то зрозумів, що у цю лотерею можна грати, оскільки вона є чесною", - розповів пан Шадура.

Про свій мільйонний виграш львів'янин дізнався завдяки сайту оператора державних лотерей "М.С.Л."

"У понеділок зранку я переглядав новини і вирішив перевірити білет "Лото-Забава". Зайшов на сайт "М.С.Л.", і коли побачив новину під заголовком: "У Львові виграно 1 000 000 гривень", я подумав, що, напевно, це я. Ввівши мак-код і побачивши напис "Вітаємо, ви виграли 1 млн грн", я подумав, що це таки про мене", - розповів переможець.

Втім, пан Шадура все одно засумнівався у своєму успіху. Переконався у виграші того ж дня, ввечері.

"У мене виник певний сумнів - можливо, якусь одну цифру неправильно ввів. Я поклав білет на стіл, і лише ввечері остаточно зрозумів: Я - мільйонер", - згадує львів'янин.

Пан Шадура став мільйонером два з половиною місяці тому. Однак смак перших хвилин перемоги пам'ятає до сьогодні.

"Я дуже радів, емоції мене переповнювали. Це просто було щось неймовірне", - каже переможець.

Мільйонер також розповів про свої плани на виграні кошти. Йдеться про інвестиції у сімейний бізнес.

"Я планую зробити декілька інвестицій у наш маленький сімейний бізнес, пов'язаний із продажем продуктів харчування", - розповів пан Шадура.

Новоспечений мільйонер додав, що не зупиниться на виграші і продовжуватиме грати у “Лото-Забава”.

"Я просто вважаю, що треба вірити у свій успіх і вдача обов'язково одного разу постукається до вас у двері", - резюмував він.

До речі, у тому тиражі, коли Денис отримав омріяний чек, в Україні з'явився вже 300-й, ювілейний, мільйонер "Лото-Забава".

Українські Національні Новини

Українські Національні Новини

Суспільство
Brent
$64.71
Bitcoin
$84,656.60
S&P 500
$5,340.01
Tesla
$246.88
Газ TTF
$33.46
Золото
$3,248.44
Ethereum
$1,644.41