Львовянин более 10 лет шел к желанному лотерейному выигрышу

12 августа мужчина пришел в студию “Лото-Забава”, где рассказал, как ему удалось выиграть миллион и что теперь будет делать с выигранными деньгами.

Мужчина признался, что имеет большой опыт игры в “Лото-Забава” — покупает лотерейные билеты более 10 лет. Также львовянин имеет опыт побед в лотерею.

“Где-то около пяти лет назад выиграл в „Лото-Забава“ 1 тыс. 300 грн. Когда получил первые маленькие выигрыши, то понял, что в эту лотерею можно играть, поскольку она является честной”, — рассказал господин Шадура.

О своем миллионном выигрыше львовянин узнал благодаря сайту оператора государственных лотерей “М.С.Л.”

“В понедельник утром я просматривал новости и решил проверить билет „Лото-Забава“. Зашел на сайт „М.С.Л.“, и когда увидел новость под заголовком: „Во Львове выиграно 1 млн гривен“, я подумал, что, наверное, это я. Введя мак-код и увидев надпись „Поздравляем, вы выиграли 1 млн грн“, я подумал, что это все-таки обо мне”, — рассказал победитель.

Впрочем, господин Шадура все равно усомнился в своем успехе. Убедился в выигрыше в тот же день, вечером.

“У меня возникли некие сомнения — возможно, какую-то одну цифру неправильно ввел. Я положил билет на стол, и вечером окончательно понял: я — миллионер”, — вспоминает львовянин.

Господин Шадура стал миллионером два с половиной месяца назад. Однако вкус первых минут победы помнит до сих пор.

“Я очень рад, эмоции меня переполняли. Это просто было что-то невероятное”, — говорит победитель.

Миллионер также рассказал о своих планах на выигранные средства. Речь идет об инвестициях в семейный бизнес.

“Я планирую сделать несколько инвестиций в наш маленький семейный бизнес, связанный с продажей продуктов питания”, — рассказал господин Шадура.

Новоиспеченный миллионер добавил, что не остановится на выигрыше и продолжать играть в “Лото-Забава”.

“Я просто считаю, что надо верить в свой успех, и удача обязательно однажды постучится к вам в дверь”, — резюмировал он.

Кстати, в том тираже, когда Денис получил долгожданный чек, в Украине появился уже 300-й, юбилейный, миллионер “Лото-Забава”.