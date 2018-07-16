Луценко не виключає, що Холодницький залишиться у ГПУ

"Пан Холодницький постане перед відповідальністю дисциплінарної комісії за скаргою пана Ситника і Луценка 24 липня. Це засідання буде приймати рішення про ступінь його відповідальності за дисциплінарний проступок, зафіксований судом під час санкціонованих судом негласних слідчо-розшукових дій, – по-людськи кажучи, прослуховування в його кабінеті. КДКП отримала заяву у Луценка, і Ситника про звільнення з органів прокуратури пана Холодницького", - сказав Луценко.



За його словами, доповідаючий у справі каже, що дисциплінарне правопорушення було допущено і є очевидним, але при цьому вважає, що стаття, яка описує перелік причин зняття Холодницького з посади не дозволяє їм підтримати наше звернення.



"Чи так, чи інакше прийме рішення КДКП – мені не відомо", - зазначив Луценко. При цьому він запевнив, що жодним чином не втручається у роботу КДКП.



Нагадаємо, голова Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький підтвердив закриття кримінального провадження щодо сина чинного глави МВС Арсена Авакова — Олександра і його екс-заступника Сергія Чеботаря, фігурантів так званої “справи рюкзаків”.