Луценко не исключает, что Холодницкий останется в ГПУ
Киев • УНН
КИЕВ. 16 июля. УНН. Генеральный прокурор Украины Юрий Луценко не исключает, что 24 июля квалификационно-дисциплинарная комиссия прокуратуры оставит руководителя Специализированной антикоррупционной прокуратуры Назара Холодницкого на его посту. Об этом Луценко заявил сегодня на брифинге в Киеве, передает корреспондент УНН.
"Господин Холодницкий предстанет перед ответственностью дисциплинарной комиссии по жалобе господина Сытника и Луценко 24 июля. Это заседание будет принимать решение о мере его ответственности за дисциплинарный проступок, зафиксированный судом при санкционированных судом негласных следственно-розыскных действиях, - по-человечески говоря, прослушивания в его кабинете. КДКП получила заявление у Луценко, и Сытника об увольнении из органов прокуратуры господина Холодницкого", - сказал Луценко.
По его словам, докладчик по делу говорит, что дисциплинарное правонарушение было допущено и очевидно, но при этом считает, что статья, описывающая перечень причин снятия Холодницкого с должности не позволяет им поддержать наше обращение.
"Так или иначе примет решение КДКП - мне не известно", - отметил Луценко. При этом он заверил, что никоим образом не вмешивается в работу КДКП.
Напомним, председатель Специализированного антикоррупционной прокуратуры Назар Холодницкий подтвердил закрытие уголовного производства в отношении сына действующего главы МВД Арсена Авакова - Александра и его экс-заместителя Сергея Чеботаря, фигурантов так называемого "дела рюкзаков".