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Лукашенко висловив співчуття Зеленському у зв'язку з жертвами пожежі у Одесі

Лукашенко висловив співчуття Зеленському у зв'язку з жертвами пожежі у Одесі

Київ • УНН

 • 15694 перегляди

КИЇВ. 8 грудня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив співчуття Президенту України Володимиру Зеленському в зв'язку з жертвами пожежі у Одесі. Про це повідомляє видання БЕЛТА, інформує УНН.

"У Білорусі з глибоким жалем і болем сприйняли трагічну новину про жахливу пожежу в Одесі, яка призвела до численних людських жертв", - йдеться у зверненні Лукашенка.

Глава держави від імені білоруського народу і себе особисто передав слова підтримки та співчуття рідним і близьким загиблих, а також побажав якнайшвидшого одужання постраждалим.

Як повідомлялося раніше, сьогодні в Україні оголосили траур за загиблими під час пожежі в одеському коледжі.

Станом на ранок 8 грудня жертвами пожежі офіційно стали 10 осіб.

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