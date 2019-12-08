Лукашенко висловив співчуття Зеленському у зв'язку з жертвами пожежі у Одесі
Київ • УНН
КИЇВ. 8 грудня. УНН. Президент Білорусі Олександр Лукашенко висловив співчуття Президенту України Володимиру Зеленському в зв'язку з жертвами пожежі у Одесі. Про це повідомляє видання БЕЛТА, інформує УНН.
"У Білорусі з глибоким жалем і болем сприйняли трагічну новину про жахливу пожежу в Одесі, яка призвела до численних людських жертв", - йдеться у зверненні Лукашенка.
Глава держави від імені білоруського народу і себе особисто передав слова підтримки та співчуття рідним і близьким загиблих, а також побажав якнайшвидшого одужання постраждалим.
Як повідомлялося раніше, сьогодні в Україні оголосили траур за загиблими під час пожежі в одеському коледжі.
Станом на ранок 8 грудня жертвами пожежі офіційно стали 10 осіб.