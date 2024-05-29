Лубінець відреагував на катування в'язнів в одній з колоній на Полтавщині
Київ • УНН
Уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубинець направив команду Національного превентивного механізму до виправної колонії в Полтавській області після отримання інформації про тортури і знущання над ув'язненими там.
Після інформації про побиття та знущання з в'язнів в одній з виправних колоній Полтавщини, до закладу негайно скерували групу національного превентивного механізму (НПМ). Про це заявив Уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець, передає УНН.
Деталі
Лубінець розповів, що отримав інформацію з відповідними відеоматеріалами про факти катувань у одній із виправних колоній на Полтавщині.
З метою захисту прав засуджених, які перебувають у місці несвободи, невідкладно повідомив Офіс Генерального прокурора. Також направив групу НПМ встановити обставини справи, причини та умови, що сприяли виникненню таких кричущих порушень прав людини
За результатами візиту надіслав подання до Мін’юсту, а також відповідну інформацію компетентним органам.
Наразі підозрюваним обирають запобіжні заходи, встановлюються обставини причетності керівництва колонії. Винні мають бути покарані згідно із законом
Контекст
Чотирьох співробітників Державної установи "Божковська виправна колонія (№16)". підозрюють у катуванні ув'язнених. Слідчі з'ясували, що працівники колонії.
Чоловіки били ув'язнених ногами, гумовими кийками, палицями, викручували руки за спиною та ходили по тілу в’язнів. З метою встановлення причетних осіб проведено низку процесуальних дій, призначено 10 експертиз.
Нагадаємо
У Львівській області поліція викрила схему незаконного обігу наркотиків, що діяла з виправної колонії, вилучивши канабіс на 10 мільйонів гривень та затримавши всіх членів злочинного угруповання.