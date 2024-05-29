Лубинец отреагировал на пытки заключенных в одной из колоний на Полтавщине
Киев • УНН
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил команду Национального превентивного механизма в исправительную колонию в Полтавской области после получения информации о пытках и издевательствах над заключенными там.
После информации об избиении и издевательствах над узниками в одной из исправительных колоний Полтавщины, в заведение немедленно направили группу национального превентивного механизма (НПМ). Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.
Детали
Лубинец рассказал, что получил информацию с соответствующими видеоматериалами о фактах пыток в одной из исправительных колоний на Полтавщине.
С целью защиты прав осужденных, находящихся в месте несвободы, безотлагательно сообщил офис Генерального прокурора. Также направил группу НПМ установить обстоятельства дела, причины и условия, способствовавшие возникновению таких вопиющих нарушений прав человека
По результатам визита направил представление в Минюст, а также соответствующую информацию компетентным органам.
Сейчас подозреваемым выбирают меры пресечения, устанавливаются обстоятельства причастности руководства колонии. виновные должны быть наказаны по закону
Контекст
Четырех сотрудников Государственного учреждения " Божковская исправительная колония (№16)". подозревают в пытках заключенных. следователи выяснили, что сотрудники колонии.
Мужчины избивали заключенных ногами, резиновыми дубинками, палками, выкручивали руки за спиной и ходили по телу заключенных. с целью установления причастных лиц проведен ряд процессуальных действий, назначено 10 экспертиз.
Напомним
Во Львовской области полиция разоблачила схему незаконного оборота наркотиков, действовавшую из исправительной колонии, изъяв каннабис на 10 миллионов гривен и задержав всех членов преступной группировки.
Скандалы в НАБУ и САП подрывают репутацию их внешних управителей и указывают на коррупцию - нардеп
Людей никто не остановит, если они перекроют движение транспорта - чиновник дал совет, как побудить две агрокомпании отремонтировать дорогу
Украинцы не поддерживают идею Гетманцева о розыгрыше брони от мобилизации в лотерею - опрос (видео)
БЭБ проводит обыски в подконтрольной одесским бизнесманам Грозе и Науменко компании по делу о «сером» экспорте зерна – источник
Миллионы людей защищают Украину, а НАБУ попыткой арестовать земли АТОвцев подставляет власть в глазах военных - правозащитник
Решение вопроса "серого" экспорта зерновых позволило бы не увеличивать налоги и цены на электроэнергию - Украинская аграрная конфедерация
Суд сегодня планирует избрать меру пресечения экс-заместителю главы Офиса Президента Смирнову
На платформе Brave1 зарегистрировано уже более 1,8 тыс. defense tech разработок
Бизнесмены Гроза и Науменко заставили экс-директора зернового терминала "Олимпекс" работать с подсанкционным Альпериным
В "Украинской молочной компании" не считают себя виновными в уничтожении дороги, по которой скорая едва довезла пожилую женщину до больницы
Лубинец отреагировал на пытки заключенных в одной из колоний на Полтавщине
Оккупанты обстреляли Лиман: по меньшей мере 8 человек ранены
Поддерживает войну и помогает армии рф: глава оккупационной региональной национально-культурной автономии крымских татар получил подозрение
В Польше двое украинских подростков погибли в ДТП: убегали от полиции на скорости 150 км / сек-СМИ
Удар рф по "Эпицентру" в Харькове: количество пострадавших достигло 54, поисковая операция продолжается
На Запорожской АЭС находятся чеченские боевики - Центр нацсопротивления
Венгрия подписала договор с Беларусью о строительстве новой АЭС на ее территории
Дело в отношении одесского военкома Борисова передали в суд
"Сдавали" украинских патриотов во время боев за Харьковскую и Луганскую области: двух коллаборантов приговорили к более 10 годам тюрьмы
В Харьковской области зафиксировано 18 лесных пожаров
Популярные
Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"
"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"
В Кировоградской области обломки сбитого "шахеда" повредили линии электропередач
путин пригрозил Западу последствиями в случае разрешения бить Украине по рф иностранным оружием
Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"
Публикации
Подконтрольные Грозе и Науменко компании годами уклоняются от уплаты налогов благодаря "серому" экспорту зерновых из терминала "Олимпекс"
"ОПЗ" до сих пор ждет документы от компании "Олсидз", которая поставила под угрозу работу "зернового коридора"
Странные инвесторы и экспорт через третьи страны: что скрывает компания "Олсидз Блэк Си", которая пошла войной на "Одесский припортовый завод"
Проблемы с налоговой и обыски БЭБ: что известно о компании, которая самовольно пользуется дорогой стратегического объекта в Одесской области
Самые большие ворота для "серого" экспорта зерновых: как работают схемы на терминале "Олимпикс"
Лубинец отреагировал на пытки заключенных в одной из колоний на Полтавщине
Уполномоченный Верховной Рады по правам человека Дмитрий Лубинец направил команду Национального превентивного механизма в исправительную колонию в Полтавской области после получения информации о пытках и издевательствах над заключенными там.
Оккупанты обстреляли Лиман: по меньшей мере 8 человек ранены
Сегодня днем россияне трижды обстреляли город Лиман - повредили 3 двухэтажки и 3 админздания. По меньшей мере 8 человек ранены.
Поддерживает войну и помогает армии рф: глава оккупационной региональной национально-культурной автономии крымских татар получил подозрение
Оккупационному главе региональной национально-культурной автономии крымских татар в Крыму грозит до 12 лет тюремного заключения за сотрудничество с россией, отрицание ее вооруженной агрессии против Украины и поддержку армии рф.
В Польше двое украинских подростков погибли в ДТП: убегали от полиции на скорости 150 км / сек-СМИ
Двое украинских подростков погибли в Польше после погони с полицией на скорости 150 км/ч, в результате которой их автомобиль врезался в дерево и перевернулся.
Удар рф по "Эпицентру" в Харькове: количество пострадавших достигло 54, поисковая операция продолжается
В результате обстрела российскими войсками гипермаркета "Эпицентр" в Харькове погибли 19 человек, 54 пострадали, поисковая операция продолжается.
На Запорожской АЭС находятся чеченские боевики - Центр нацсопротивления
На Запорожской атомной электростанции в Энергодаре чеченские подразделения российской национальной гвардии оборудовали базу и создали тир, используя это сооружение для патрулирования города и репрессий против украинцев.
Венгрия подписала договор с Беларусью о строительстве новой АЭС на ее территории
Венгрия подписала соглашение с Беларусью о сотрудничестве в строительстве новой атомной электростанции в Венгрии, над проектом стоимостью 13,57 миллиарда долларов работает российская компания "Росатом".
Дело в отношении одесского военкома Борисова передали в суд
Бывшему руководителю Одесского областного ТЦК и СП, обвиняемому в незаконном обогащении на сумму более 140 миллионов гривен, грозит до 10 лет лишения свободы.
"Сдавали" украинских патриотов во время боев за Харьковскую и Луганскую области: двух коллаборантов приговорили к более 10 годам тюрьмы
Суд вынес приговоры двум коллаборантам, которые "сдавали" украинских патриотов во время боев за Харьковщину и Луганщину.
В Харьковской области зафиксировано 18 лесных пожаров
В Лиманском и Купянском лесничествах Харьковской области зафиксировано 18 лесных пожаров на площади более 2500 гектаров, при этом 10 пожаров уже локализованы спасателями на площади 160 гектаров.