Лубинец отреагировал на пытки заключенных в одной из колоний на Полтавщине

После информации об избиении и издевательствах над узниками в одной из исправительных колоний Полтавщины, в заведение немедленно направили группу национального превентивного механизма (НПМ). Об этом заявил Уполномоченный Верховной Рады Украины по правам человека Дмитрий Лубинец, передает УНН.

Детали

Лубинец рассказал, что получил информацию с соответствующими видеоматериалами о фактах пыток в одной из исправительных колоний на Полтавщине.

С целью защиты прав осужденных, находящихся в месте несвободы, безотлагательно сообщил офис Генерального прокурора. Также направил группу НПМ установить обстоятельства дела, причины и условия, способствовавшие возникновению таких вопиющих нарушений прав человека - заявил омбудсмен.

По результатам визита направил представление в Минюст, а также соответствующую информацию компетентным органам.

Сейчас подозреваемым выбирают меры пресечения, устанавливаются обстоятельства причастности руководства колонии. виновные должны быть наказаны по закону - подчеркнул Лубинец.

Контекст

Четырех сотрудников Государственного учреждения " Божковская исправительная колония (№16)". подозревают в пытках заключенных. следователи выяснили, что сотрудники колонии.

Мужчины избивали заключенных ногами, резиновыми дубинками, палками, выкручивали руки за спиной и ходили по телу заключенных. с целью установления причастных лиц проведен ряд процессуальных действий, назначено 10 экспертиз.

Напомним

Во Львовской области полиция разоблачила схему незаконного оборота наркотиков, действовавшую из исправительной колонии, изъяв каннабис на 10 миллионов гривен и задержав всех членов преступной группировки.