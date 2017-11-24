Лотерейний виграш дозволив канадці продовжити боротьбу з раком

У квітні 2016 року біля Д.Бішоп був діагностований рак молочної залози. Незважаючи на повний курс лікування, хвороба продовжує прогресувати. Після виграшу в лотерею, Бішоп планує піти на пенсію і зосередитися на лікуванні. Раніше вона не могла собі цього дозволити.

Нагадаємо, результати проведених досліджень свідчать, що більшість людей грають в лотерею, щоб поліпшити своє фінансове становище. І українці не виняток. Лічильник мільйонерів державної лотереї "Лото-Забава" налічує вже 276 щасливчика, якому вдалося зірвати призи від 1 млн грн і більше. Тільки в цьому році з'явилося 17 мільйонерів лотереї "Лото-Забава".

Виграні кошти переможці, в основному, планують витратити на поліпшення житлових умов, вирішення фінансових проблем, придбання автомобіля, освіту для дітей або онуків і лише трохи залишити для задоволення своїх маленьких радостей у вигляді довгоочікуваного відпустки в різних куточках України або за кордоном.

Тобто, більшість українців ставляться до раптово виграних грошей, як до можливості поліпшити умови життя і шансу здійснити давні мрії. Тому і використовують вони їх розумно, і в якійсь мірі альтруїстично, на благо дітей і онуків.