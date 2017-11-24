Лотерейный выигрыш позволил канадке продолжить борьбу с раком

В апреле 2016 года у Д.Бишоп был диагностирован рак молочной железы. Несмотря на полный курс лечения, болезнь продолжает прогрессировать. После выигрыша в лотерею, Д. Бишоп планирует уйти на пенсию и сосредоточиться на лечении. Ранее она не могла себе этого позволить.

Напомним, результаты проведенных исследований свидетельствуют, что большинство людей играют в лотерею, чтобы улучшить свое финансовое положение. И украинцы не исключение. Счетчик миллионеров государственной лотереи "Лото-Забава" насчитывает уже 276 счастливчика, которому удалось сорвать призы от 1 млн грн и больше. Только в этом году появилось 17 миллионеров лотереи "Лото-Забава".

Выигранные средства победители, в основном, планируют потратить на улучшение жилищных условий, решения финансовых проблем, приобретение автомобиля, образование для детей или внуков и лишь немного оставить для удовлетворения своих маленьких радостей в виде долгожданного отпуска в разных уголках Украины или за рубежом.

То есть, большинство украинский относятся к внезапно выигранных денег, как к возможности улучшить условия жизни и шанса осуществить давние мечты. Поэтому и используют они их разумно, и в какой-то степени альтруистически, на благо детей и внуков.