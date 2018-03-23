Ломаченко назвав Лінареса найважчим опонентом в кар'єрі

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КИЇВ. 24 березня. УНН. Чемпіон світу у другій напівлегкій вазі за версією WBO Василь Ломаченко (10-1, 8 КО) виразив думки з приводу майбутнього двобою із володарем поясу WBA в легкій вазі Хорхе Лінареса (44-3, 27 КО). Про це він розповів в інтерв'ю кореспонденту Youtube-каналу EsNews.

“Лінарес дуже швидкий, він має хороші руки, удар, оборонну і боксерський розум. Він дуже хороший спортсмен. Думаю, це буде мій найскладніший бій у кар’єрі. Думаю, що виграти третій титул за 13 поєдинків — це дуже швидко”, — зауважив наш боксер.

Примітно, що Ломаченко проведе вперше бій у категорії до 61,2 кг, до цього він боксував у вазі до 58,9 кг.

Варто зазначити, що 30-річний український боксер має на профі-ринзі 10 перемог (8 — нокаутом) і 1 поразку, 32-річний венесуелець — 44 перемоги (29 — нокаутом) і 3 поразки.

Додамо, що бій Ломаченко — Лінарес пройде 12-го травня на “Медісон Сквер Гарден” у Нью-Йорку.

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