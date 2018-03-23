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Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары
16:40 • 5861 просмотра

Переговоры в Саудовской Аравии: Украина предложит установить режим тишины и запрет на дальнобойные удары

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях
15:15 • 53333 просмотра

Военный контингент: какие страны готовы отправлять военных в Украину и при каких условиях

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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог
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Законопроект Гетманцева о Фонде гарантирования вкладов ставит под угрозу сотрудничество Украины с МВФ – политолог

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10 марта, 09:12 • 101213 просмотра

США закрывают 83% программ USAID - Рубио

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10 марта, 06:48 • 108699 просмотра

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Киев предложит США частичное прекращение огня в обмен на восстановление помощи и предоставление разведданных - FT
10 марта, 00:20 • 116319 просмотра

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Ломаченко назвал Линареса самым тяжелым оппонентом в карьере

Ломаченко назвал Линареса самым тяжелым оппонентом в карьере

Киев  •  УНН

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КИЕВ. 24 марта. УНН. Чемпион мира во втором полулегком весе по версии WBO Василий Ломаченко (10-1, 8 КО) выразил мнение по поводу предстоящего поединка с обладателем пояса WBA в легком весе Хорхе Линареса (44-3, 27 КО). Об этом он рассказал в интервью корреспонденту Youtube-канала EsNews.

“Линарес очень быстрый, он имеет хорошие руки, удар, оборонную и боксерский ум. Он очень хороший спортсмен. Думаю, это будет мой самый сложный бой в карьере. Думаю, что выиграть третий титул за 13 поединков — это очень быстро”, — отметил наш боксер.

Примечательно, что Ломаченко проведет первый бой в категории до 61,2 кг, до этого он боксировал в весе до 58,9 кг.

Стоит отметить, что 30-летний украинский боксер на профи-ринге 10 побед (8 — нокаутом) и 1 поражение, 32-летний венесуэлец — 44 победы (29 — нокаутом) и 3 поражения.

Добавим, что бой Ломаченко — Линарес пройдет 12 мая на “Мэдисон Сквер Гарден” в Нью-Йорке.

Украинские Национальные Новости

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