Литва заявила, що розглядає можливість висилки дипломатів РФ

Деталі

“В даний час по дипломатичних каналах обговорюємо з нашими союзниками, як найкраще висловити солідарність з Прагою. Президент (Литви Гітанас Науседа) повністю підтримує дії Чехії”, — заявила вона.

Доповнення

Минулого тижня глава МЗС Литви Габріелюс Ландсбергіс висловив підтримку Празі, яка вислала 18 співробітників посольства РФ у Празі, які, за версією чеської сторони, є офіцерами російських спецслужб. МЗС РФ висловило Празі рішучий протест у зв’язку з розпочатим “під голослівними і надуманими приводами” кроком, а також оголосив 20 співробітників посольства Чехії в Москві персонами нон грата.

Як заявив ЗМІ міністр закордонних справ республіки Якуб Кулганек — Чехія може вислати з Праги “приблизно 60” співробітників посольства РФ, якщо Росія до 12:00 (13:00 за київським часом) четверга не прийме рішення про повернення в Москву оголошених персонами нон грата співробітників чеського дипломатичного представництва.