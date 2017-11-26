Литва планує надати Україні озброєння на 2 млн євро
Київ • УНН
КИЇВ. 26 листопада. УНН. Литва має намір передати Україні озброєння, вартість якого становить 1,93 мільйона євро. Про це йдеться в проекті постанови уряду Литви, підготовленому Міноборони балтійської держави і опублікованому на сторінці електронного парламенту, передає УНН.
"Уряд Литви прийняв рішення передати з безоплатним правом власності Міноборони України матеріальне майно вартістю 1, 931 мільйона євро на 1 жовтня 2017 року", - йдеться в опублікованому проекті.
У додатках постанови зазначено, що Україна будуть передані понад 7 тисяч автоматів Калашникова, майже 2 мільйони патронів, більше 80 кулеметів, кілька мінометів, протитанкову зброю і іншу військову техніку.
ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: П'ятірка країн НАТО обговорили підтримку оборони України
Як зазначає уряд, вартість покупки озброєння для Литви склала більше 3 мільйонів євро. Вперше Литва передала Україні озброєння в 2014 році.
До четвертого грудня цього року даний проект-постанову уряду республіки розглядається міністерством фінансів і МЗС Литви.
Нагадаємо, міністр оборони Литви Раймундас Каробліс заявив, що литовський уряд надавав Україні летальні озброєння і за можливості продовжуватиме таку підтримку.