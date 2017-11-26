Литва планирует предоставит Украине вооружения на 2 млн евро
Киев • УНН
КИЕВ. 26 ноября. УНН. Литва намерена передать Украине вооружение, стоимость которого составляет 1,93 миллиона евро. Об этом говорится в проекте постановления правительства Литвы, подготовленном Минобороны балтийского государства и опубликованном на странице электронного парламента, передает УНН.
"Правительство Литвы принял решение передать с бесплатным правом собственности Минобороны Украины материальное имущество стоимостью 1, 931 миллиона евро на 1 октября 2017 года", - говорится в опубликованном проекте.
В приложениях постановления указано, что Украина будут переданы более 7000 автоматов Калашникова, почти 2 миллиона патронов, более 80 пулеметов, несколько минометов, противотанковое оружие и другую военную технику.
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Как отмечает правительство, стоимость покупки вооружения для Литвы составила более 3 миллионов евро. Впервые Литва передала Украине вооружение в 2014 году.
К четвертому декабря этого года данный проект-постановление правительства республики рассматривается министерством финансов и МИД Литвы.
Напомним, министр обороны Литвы Раймундас Кароблис заявил, что литовское правительство предоставлял Украине летальные вооружение и по возможности продолжать такую поддержку.