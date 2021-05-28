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Літак диктатора Чаушеску продали на аукціоні за 120 тисяч євро

Київ • УНН

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КИЇВ. 28 травня. УНН. Літак Rombac, який входив до складу флоту колишнього диктатора Румунії Ніколає Чаушеску, був проданий на аукціоні за 120 тис. євро. Про це повідомляє Agence France-Presse, передає УНН.

Літак диктатора Чаушеску продали на аукціоні за 120 тисяч євро

Деталі

Літак був виготовлений в Бухаресті в 1986 році за ліцензією Британської авіабудівної корпорації (BAC). Він був частиною флоту Чаушеску до грудня 1989 року, коли диктатор був повалений і страчений разом зі своєю дружиною.

Після падіння Чаушеску літак був включений у флот державної авіаційної компанії Romavia. Його на деякий час позичили пакистанській компанії Aero Asia, а потім залишили в ангарі.

На аукціоні румунському колекціонерові за 95 тис. євро був проданий автомобіль Paykan Hillman Hunter, подарований Чаушеску шахом Ірану в 1974 році.

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