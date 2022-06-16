Лист проти Гетманцева: підписантка звернення збрехала, що працює у “Київмедпрепараті”

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“Пані Ольга не працює на підприємстві «Київмедпрепарат» вже близько року, тому інформація, якою ви володієте, – не актуальна. Відтак, це особиста позиція нашої колишньої колеги”, - йдеться у повідомленні.

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Раніше у PricewaterhouseCoopers (PwC) також розповіли УНН, що підписант листа, який назвався інтерном фірми, не є їх співробітником. А інший працівник, який підписав звернення, висловив лише свою особисту думку, а не позицію компанії.

Про аналогічну позицію заявили ще кілька великих компаній, співробітники яких підписалися під листом: “Укрпошта”, "Domino’s Pizza”, “Bolt”, Інститут безпеки АЕС НАН України та ПАТ “Запоріжсталь”.

Окрім того, від позиції своїх працівників відхрестилися три великі банки: ПриватБанк, Ощадбанк та UKRSIBBANK.

А в Галицькому академічному камерному хорі заявили, що їх хормейстер не повідомив колектив та керівництво про свій підпис, і взагалі наразі він перебуває закордоном.

Нагадаємо

Низка підприємців підписали звернення до Президента Володимира Зеленського за відставку голови податкового комітету ВР Данила Гетманцева. Але серед підписантів так званого “листа від великого бізнесу” виявилося чимало звичайних працівників і навіть “бюджетників”, яким, здавалося б, невигідно виступати проти підвищення податків, адже зарплатня, стипендії та надбавки держслужбовцям прямо корелюються з податковим навантаженням країни, бо виплачуються з держказни.

Ба більше, журналісти вирішили перевірити, чи існує бодай якась модерація підписантів, аби уникнути підписів від так званих ботів. Для цього - зареєстрували десяток фейкових компаній, від імені яких підписали листа. Таким чином вдалося з’ясувати, що жодної модерації немає. Тому всі боти наразі присутні у переліку тих, хто підтримує відставку пана Гетманцева з його посади.