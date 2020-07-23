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19 березня, 18:42 • 46410 перегляди

Трамп заявив, що США можуть бути корисними в управлінні українськими АЕС

19 березня, 18:06 • 100344 перегляди

Зустріч делегацій України та США планується орієнтовно в кінці тижня – джерело

19 березня, 14:10 • 101288 перегляди

Україна повернула з російського полону 175 захисників - Зеленський

19 березня, 10:24 • 116946 перегляди

Зеленський: визнання українських тимчасово окупованих територій росією є "червоної лінією", ми на це не підемо

Ексклюзив
19 березня, 08:45 • 123445 перегляди

Потрібні зміни в стратегії США: політолог про результати розмови Трампа і путіна

Ексклюзив
19 березня, 07:49 • 120293 перегляди

Догляд за волоссям після зими: поради від трихолога

19 березня, 06:32 • 155900 перегляди

Цінова стабілізація ліків в Україні: показова турбота чи економічна ілюзія?

19 березня, 03:38 • 125082 перегляди

Нові переговори США і росії про припинення вогню: Віткофф озвучив дату і місце зустрічі

18 березня, 21:00 • 124782 перегляди

"Ми не салат і не компот для путіна": Зеленський про можливі домовленості без України

18 березня, 19:01 • 123911 перегляди

Трамп заявив про "дуже добру і продуктивну" розмову з путіним

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Лісову пожежу на Луганщині локалізовано

Лісову пожежу на Луганщині локалізовано

Київ • УНН

 • 11198 перегляди

КИЇВ. 23 липня. УНН. Вогнеборці локалізували пожежу поблизу села Лопаскине Новоайдарського району Луганської області, що виникла внаслідок обстрілу. Про це УНН повідомляє із посиланням на пресслужбу ДСНС.

"Станом на 10:35 23 липня пожежу локалізовано, спостерігається тління окремих осередків сухої трави, чагарників та деревини у межах контрольованого периметру. Загрози розповсюдження вогню на населені пункти немає", - йдеться у повідомлені.

Також до гасіння пожежі залучено 183 особи та 47 од. техніки, з них від ДСНС 170 осіб та 41 од. техніки (у тому числі один піротехнічний розрахунок).

Нагадаємо, 22 липня внаслідок обстрілу поблизу села Лопаскине Новоайдарського району на території Трьохізбенського лісництва виникла пожежа сухої трави, чагарників та деревини.

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