Лісову пожежу на Луганщині локалізовано

"Станом на 10:35 23 липня пожежу локалізовано, спостерігається тління окремих осередків сухої трави, чагарників та деревини у межах контрольованого периметру. Загрози розповсюдження вогню на населені пункти немає", - йдеться у повідомлені.

Також до гасіння пожежі залучено 183 особи та 47 од. техніки, з них від ДСНС 170 осіб та 41 од. техніки (у тому числі один піротехнічний розрахунок).

Нагадаємо, 22 липня внаслідок обстрілу поблизу села Лопаскине Новоайдарського району на території Трьохізбенського лісництва виникла пожежа сухої трави, чагарників та деревини.