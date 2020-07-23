Лесной пожар в Луганской области локализован
Киев • УНН
КИЕВ. 23 июля. УНН. Пожарные локализовали пожар вблизи села Лопаскино Новоайдарского района Луганской области, возникший в результате обстрела. Об этом УНН сообщает со ссылкой на пресс-службу ГСЧС.
"По состоянию на 10:35 23 июля пожар локализован, наблюдается тление отдельных ячеек сухой травы, кустарников и древесины в пределах контролируемого периметра. Угрозы распространения огня на населенные пункты нет", - говорится в сообщении.
Также к тушению пожара привлечены 183 человека и 47 ед. техники, из них от ГСЧС 170 человек и 41 ед. техники (в том числе один пиротехнический расчет).
Напомним, 22 июля в результате обстрела вблизи села Лопаскино Новоайдарского района на территории Трехизбенского лесничества возник пожар сухой травы, кустарников и древесины.