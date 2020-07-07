Лісові пожежі у Луганській області: комісія з ТЕБ та НС збереться в четвер

"Доручив ДСНС оперативно інформувати громадськість щодо розвитку ситуації, а голові ДСНС особисто виїхати на місце подій. Також поговорив із головою Луганської ОДА Сергієм Гайдаєм щодо необхідної допомоги зі сторони Уряду. Комісія з ТЕБ та НС збереться в четвер та розгляне додаткові кроки для допомоги постраждалим", - написав Шмигаль.

Також він додав, що ситуація на контролі уряду та Президента.

Нагадаємо, під час пожежі на території Новоайдарського району в Луганській області попередньо загинуло п'ятеро людей, дев’ять осіб госпіталізовано.

Як повідомлялося, на Луганщині на території Борівського та Охтирського лісництв сталася лісова пожежа.