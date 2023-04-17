Лісова пожежа на французько-іспанському кордоні знищила 1000 гектарів
Київ • УНН
КИЇВ. 17 квітня. УНН. Лісова пожежа знищила 1000 гектарів на франко-іспанському кордоні. Деякі райони півдня Європи, як і раніше, охоплені посухою, яка викликає побоювання повторення виняткової ситуації минулого літа, повідомила регіональна радіостанція France Bleu, передає УНН.
Деталі
За словами міністра внутрішніх справ Джеральда Дарманіна, пожежа, перша велика лісова пожежа у Франції цього сезону, була взята під контроль вранці в понеділок, але ще не повністю потушена, додавши, що один пожежник отримав легкі поранення.
"Ми шкодуємо про втрату майже 1000 гектарів", - сказав Дарманін, попередивши, що Францію чекає "надзвичайно важке літо 2023 року, можливо, таке ж важке, як літо 2022 року".
За даними регіональної префектури, до гасіння пожежі було залучено близько 500 пожежників. Вогонь поширився навколо французьких сіл Сербер та Баньюльс-сюр-Мер на узбережжі Середземного моря, причому полум'я роздмухували сильні вихрові вітри, які перешкоджали використанню літаків.
Пізніше пожежа перекинулася через кордон до Іспанії, охопивши понад 500 гектарів, повідомили каталонські пожежні служби.
На французькій стороні друга, менша пожежа пізніше спалахнула за кілька кілометрів далі узбережжям в Аржель-сюр-Мер, спочатку спалила близько 10 гектарів, перш ніж її взяли під контроль, повідомила префектура Східні Піренеї.
Доповнення
Надзвичайно суха зима в деяких частинах півдня європейського континенту призвела до зниження вологості ґрунту та викликала побоювання повторення 2022 року, коли в Європі було знищено 785 000 гектарів, що більш ніж удвічі перевищує середньорічний показник за останні 16 років.
Минулої зими в Іспанії та на півдні Франції продовжували траплятися лісові пожежі, а невелика кількість опадів підтримувала посушливі умови після сильної посухи минулого літа.
Деякі райони на півдні Франції вже запровадили обмеження на воду, і геологічний інститут країни заявив, що низькі запаси ґрунтових вод можуть віщувати ще сильнішу посуху цього літа.