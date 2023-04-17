Лесной пожар на французско-испанской границе уничтожил 1000 гектаров
Киев • УНН
КИЕВ. 17 апреля. УНН. Лесной пожар уничтожил 1000 гектаров на франко-испанской границе. Некоторые районы юга Европы по-прежнему охвачены засухой, которая вызывает опасения повторения исключительной ситуации прошлым летом, сообщила региональная радиостанция France Bleu, передает УНН.
Детали
По словам министра внутренних дел Джеральда Дарманина, пожар, первый крупный лесной пожар во Франции в этом сезоне, был взят под контроль утром в понедельник, но еще не полностью потушен, добавив, что один пожарный получил легкие ранения.
"Мы сожалеем о потере почти 1000 гектаров", - сказал Дарманин, предупредив, что Францию ждет "чрезвычайно трудное лето 2023 года, возможно, такое же трудное, как лето 2022 года".
По данным региональной префектуры, к тушению пожара было привлечено около 500 пожарных. Огонь распространился вокруг французских деревень Сербер и Баньюльс-сюр-Мер на побережье Средиземного моря, причем пламя раздували сильные вихревые ветры, которые препятствовали использованию самолетов.
Позже пожар перекинулся через границу в Испанию, охватив более 500 гектаров, сообщили каталонские пожарные службы.
На французской стороне второй, меньший пожар позже вспыхнул в нескольких километрах дальше по побережью в Аржель-сюр-Мер, сначала сжег около 10 гектаров, прежде чем его взяли под контроль, сообщила префектура Восточные Пиренеи.
Дополнение
Чрезвычайно сухая зима в некоторых частях юга европейского континента привела к снижению влажности почвы и вызвала опасения повторения 2022 года, когда в Европе было уничтожено 785 000 гектаров, что более чем вдвое превышает среднегодовой показатель за последние 16 лет.
Прошлой зимой в Испании и на юге Франции продолжали случаться лесные пожары, а небольшое количество осадков поддерживало засушливые условия после сильной засухи прошлым летом.
Некоторые районы на юге Франции уже ввели ограничения на воду, и геологический институт страны заявил, что низкие запасы грунтовых вод могут предвещать еще более сильную засуху этим летом.