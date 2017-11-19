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Лімузин маршала Жукова виставили на продаж

Лімузин маршала Жукова виставили на продаж

Київ • УНН

 • 12965 перегляди

КИЇВ. 19 листопада. УНН. У мережі виставлений на продаж лімузин, на якому, за твердженням продавця, міг їздити радянський маршал Георгій Жуков, передає УНН із посиланням на РІА "Новости".

Відповідне оголошення з пропозицією купити автомобіль за 45 млн рублів опубліковано на сайті Avito.

Як заявив продавець, у нього є документи і фотографія, які підтверджують зв’язок лімузина і Жукова.

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За його словами, бажаючих придбати такий автомобіль вистачає.

“Є радянські автомобілі, які вартують ще дорожче”, — розповів продавець.

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