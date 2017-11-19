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Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
14:39 • 14319 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
14:12 • 31075 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
13:46 • 42233 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"
13:18 • 48227 просмотра

Советник Трампа по нацбезопасности: переговоры с Украиной "продвигаются"

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
13:14 • 44384 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11:14 • 91223 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 99144 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Лимузин маршала Жукова выставили на продажу

Лимузин маршала Жукова выставили на продажу

Киев  •  УНН

 • 12959 просмотра

КИЕВ. 19 ноября. УНН. В сети выставлен на продажу лимузин, на котором, по утверждению продавца, мог ездить советский маршал Георгий Жуков, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".

Соответствующее объявление с предложением купить автомобиль за 45 млн рублей опубликован на сайте Avito.

Как заявил продавец, у него есть документы и фотография, подтверждающие связь лимузина и Жукова.

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По его словам, желающих приобрести такой автомобиль хватает.

"Есть советские автомобили, которые стоят еще дороже", - рассказал продавец.

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