Лимузин маршала Жукова выставили на продажу

Соответствующее объявление с предложением купить автомобиль за 45 млн рублей опубликован на сайте Avito.

Как заявил продавец, у него есть документы и фотография, подтверждающие связь лимузина и Жукова.

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По его словам, желающих приобрести такой автомобиль хватает.

"Есть советские автомобили, которые стоят еще дороже", - рассказал продавец.

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