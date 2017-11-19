Лимузин маршала Жукова выставили на продажу
Киев • УНН
КИЕВ. 19 ноября. УНН. В сети выставлен на продажу лимузин, на котором, по утверждению продавца, мог ездить советский маршал Георгий Жуков, передает УНН со ссылкой на РИА "Новости".
Соответствующее объявление с предложением купить автомобиль за 45 млн рублей опубликован на сайте Avito.
Как заявил продавец, у него есть документы и фотография, подтверждающие связь лимузина и Жукова.
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По его словам, желающих приобрести такой автомобиль хватает.
"Есть советские автомобили, которые стоят еще дороже", - рассказал продавец.
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