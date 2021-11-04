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На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський
9 квітня, 17:29 • 41056 перегляди

На боці рф проти України воює щонайменше 155 громадян Китаю – Зеленський

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Лікар розповів, як швидко легка форма коронавірусу переходить у важку

Київ • УНН

 • 34003 перегляди

КИЇВ. 4 листопада. УНН. Під час першої хвилі коронавірусу до важких пневмоній і до дихальної недостатності люди доходили за 7-10 діб. Зараз цей час значно скоротився. Про це УНН розповіла головний лікар Миколаївської обласної лікарні Світлана Федорова.

Лікар розповів, як швидко легка форма коронавірусу переходить у важку

Цитата

“Ми всі знаємо що нині мутований вірус, а я вважаю що дельта штам, який мутував кілька разів – він дуже швидко розвивається. Тому якщо раніше у першій хвилі до важких пневмоній і до дихальної недостатності люди доходили за 7-10 діб, то зараз це можуть бути лічені години”, - заявила головний лікар.

Саме тому на її думку раннє лікування коронавірусу є обов'язковим.

“Потрібно розпочинати лікування якомога раніше. При цій хвилі не такий кашель, не така висока температура і тому людина сидить вдома і не лікується, а на 3 і 4 добу починається задишка, падає сатурація і людина тільки тоді розпочинає лікування і може дійти до реанімаційного стану”, - вважає Світлана Федорова.

Варто додати

На думку лікаря Андрія Роханського, швидке раннє лікування від інфекції може убезпечити людину, що вже захворіла, від складного перебігу коронавірусу.

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