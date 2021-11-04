Врач рассказал, как быстро легкая форма коронавируса переходит в тяжелую

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“Мы все знаем что сейчас мутировавший вирус, а я считаю что дельта штамм, который мутировал несколько раз - он очень быстро развивается. Поэтому если раньше в первой волне к тяжелым пневмониям и к дыхательной недостаточности люди доходили за 7-10 суток, то сейчас это могут быть считанные часы”, - заявила главный врач.

Именно поэтому, по ее мнению, раннее лечение коронавируса является обязательным.

“Нужно начинать лечение как можно раньше. При этой волне не такой кашель, не такая высокая температура и поэтому человек сидит дома и не лечится, а на 3 и 4 сутки начинается одышка, падает сатурация и человек только тогда начинает лечение и может дойти до реанимационного состояния”, - считает Светлана Федорова.

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По мнению врача Андрея Роханского, быстрое раннее лечение от инфекции может обезопасить человека, который уже заболел, от сложного течения коронавируса.