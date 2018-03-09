Ліга Європи: "Арсенал" перервав 13-тиматчеву безпрограшну серію "Мілану"
Київ • УНН
КИЇВ. 8 березня. УНН. Стадіон “Сан-Сіро” приймав центральний поєдинок 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА за участі господарів арени “Мілану” та лондонського “Арсеналу”, повідомляє УНН.
У зустрічі відбулися два голи — обидва у ворота “россонері”. На 15 хвилині Генріх Мхітарян грудьми прийняв м’яч, обробив його і поцілив у площину воріт Донаррумми. В компенсований час першої половини спочатку господарів врятувала поперечина, а згодом Ремзі на замасі поклав на газон Донаррумму і відправив м’яч у порожні ворота — 0:2.
Таким чином, команда Венгера взяла реванш за розгромну поразку від “Мілану” у домашньому матчі 1/8 фіналу ЛЧ-2011/12 (4:0).
Відзначимо, що англійці перервали 13-матчеву безпрограшну серію “россонері” і, в свою чергу, перервали свою серію з 4 поразок поспіль.
Додамо, що в інших протистояннях зазнали поразок два клуби з Росії: “Локомотив” в гостях був розгромлений мадридським “Атлетіко” 3:0 (голи на рахунку Ньїгеса, Кости і Коке), а “ЦСКА” вдома поступився французькому “Ліону” 0:1 (гол Марсело).