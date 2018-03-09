Лига Европы: "Арсенал" прервал 13-тиматчеву беспроигрышную серию "Милана"
Киев • УНН
КИЕВ. 8 марта. УНН. Стадион “Сан-Сиро” принимал центральный поединок 1/8 финала Лиги Европы УЕФА с участием хозяев арены “Милана” и лондонского “Арсенала”, сообщает УНН.
Во встрече состоялись два гола — оба в ворота “россонери”. На 15 минуте Генрих Мхитарян грудью принял мяч, обработал его и попал в створ Донарруммы. В компенсированное время первой половины сначала хозяев спасла перекладина, а затем Рэмзи на замахе уложил на газон Донаррумму и отправил мяч в пустые ворота — 0:2.
Таким образом, команда Венгера взяла реванш за разгромное поражение от “Милана” в домашнем матче 1/8 финала ЛЧ-2011/12 (4:0).
Отметим, что англичане прервали 13-матчевую беспроигрышную серию “россонери” и, в свою очередь, прервали свою серию из 4 поражений подряд.
Добавим, что в других противостояниях проигрывают два клуба из России: “Локомотив” в гостях был разгромлен мадридским “Атлетико” 3:0 (голы на счету Ньигеса, Кости и Коке), а “ЦСКА” дома уступил французскому “Лиону” 0:1 (гол Марсело).