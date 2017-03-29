Лідери збірної України пропустять матч Кубка Девіса проти Португалії
Київ • УНН
КИЇВ. 29 березня. УНН. Стали відомі склади збірних команд України та Португалії на матч другого раунду Кубка Девіса у другій групі Євро-Африканської зони, інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.
З різних причин, за збірну України не зіграють три найкращі тенісисти країни: Олександр Долгополов, Ілля Мачренко і Сергій Стаховський.
У Португалії поїдуть Артем Смірнов, Денис Молчанов, Микита Маштаков і Ілля Белобородько. Капітан команди — Андрій Медведєв.
За команду Португалії виступлять Жуан Соуза (35 місце в рейтингу АТР), Гастон Еліаш (89), Педро Соуза (199) і Жуан Момінгеш.
Зазначимо, що капітани можуть зробити дві заміни в первинному складі команд не пізніше, ніж за годину до офіційної церемонії жеребкування.
Примітно, що 18-річний М.Маштаков посідає лише 15559 місце в одиночному розряді рейтингу АТР. Найкраща позиція в “одиночці” у А.Смірнова — 549.
Зауважимо, що у разі поразки команда України 15-17 вересня в Ізраїлі проведе матч першого раунду плей-офф Першої групи Євро-Африканської зони.