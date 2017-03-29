Лідери збірної України пропустять матч Кубка Девіса проти Португалії

З різних причин, за збірну України не зіграють три найкращі тенісисти країни: Олександр Долгополов, Ілля Мачренко і Сергій Стаховський.

У Португалії поїдуть Артем Смірнов, Денис Молчанов, Микита Маштаков і Ілля Белобородько. Капітан команди — Андрій Медведєв.

За команду Португалії виступлять Жуан Соуза (35 місце в рейтингу АТР), Гастон Еліаш (89), Педро Соуза (199) і Жуан Момінгеш.

Зазначимо, що капітани можуть зробити дві заміни в первинному складі команд не пізніше, ніж за годину до офіційної церемонії жеребкування.

Примітно, що 18-річний М.Маштаков посідає лише 15559 місце в одиночному розряді рейтингу АТР. Найкраща позиція в “одиночці” у А.Смірнова — 549.

Зауважимо, що у разі поразки команда України 15-17 вересня в Ізраїлі проведе матч першого раунду плей-офф Першої групи Євро-Африканської зони.