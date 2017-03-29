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Лідери збірної України пропустять матч Кубка Девіса проти Португалії

Лідери збірної України пропустять матч Кубка Девіса проти Португалії

Київ • УНН

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КИЇВ. 29 березня. УНН. Стали відомі склади збірних команд України та Португалії на матч другого раунду Кубка Девіса у другій групі Євро-Африканської зони, інформує УНН з посиланням на Тенісний портал України.

З різних причин, за збірну України не зіграють три найкращі тенісисти країни: Олександр Долгополов, Ілля Мачренко і Сергій Стаховський.

У Португалії поїдуть Артем Смірнов, Денис Молчанов, Микита Маштаков і Ілля Белобородько. Капітан команди — Андрій Медведєв.

За команду Португалії виступлять Жуан Соуза (35 місце в рейтингу АТР), Гастон Еліаш (89), Педро Соуза (199) і Жуан Момінгеш.

Зазначимо, що капітани можуть зробити дві заміни в первинному складі команд не пізніше, ніж за годину до офіційної церемонії жеребкування.

Примітно, що 18-річний М.Маштаков посідає лише 15559 місце в одиночному розряді рейтингу АТР. Найкраща позиція в “одиночці” у А.Смірнова — 549.

Зауважимо, що у разі поразки команда України 15-17 вересня в Ізраїлі проведе матч першого раунду плей-офф Першої групи Євро-Африканської зони.

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