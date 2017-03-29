Лидеры сборной Украины пропустят матч Кубка Дэвиса против Португалии
Киев • УНН
КИЕВ. 29 марта. УНН. Стали известны составы сборных команд Украины и Португалии на матч второго раунда Кубка Дэвиса во второй группе Евро-Африканской зоны, передает УНН со ссылкой на Теннисный портал Украины.
По разным причинам, за сборную Украины не сыграют три лучшие теннисисты страны Александр Долгополов, Илья Мачренко и Сергей Стаховский.
В Португалии поедут Артем Смирнов, Денис Молчанов, Никита Маштаков и Илья Белобородько. Капитан команды - Андрей Медведев.
За команду Португалии выступят Жуан Соуза (35 место в рейтинге АТР), Гастон Элиаш (89), Педро Соуза (199) и Жуан Момингеш.
Отметим, что капитаны могут сделать две замены в первоначальном составе команд не позднее, чем за час до официальной церемонии жеребьевки.
Примечательно, что 18-летний М.Маштаков занимает лишь 15 559 место в одиночном разряде рейтинга АТР. Лучшая позиция в "одиночке" в А.Смирнова - 549.
Заметим, что в случае поражения команда Украины 15-17 сентября в Израиле проведет матч первого раунда плей-офф Первой группы Евро-Африканской зоны.