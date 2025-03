Лідери держав ЄС не змогли домовитися щодо бюджету у перший день саміту

Перед главами держав і урядів стоїть питання прийняття бюджету на 2021-2027 роки на суму 1,85 трлн євро, який включає в себе заходи по відновленню економіки ЄС. Однак вони далекі від угоди на першій після початку пандемії очній зустрічі.

Канцлерка Німеччини Ангела Меркель висловила думку, що розбіжності між країнами “дуже великі”. Прем’єр-міністр Чехії Андрій Бабіш повідомив, що поки не бачить перспектив згоди між учасниками зустрічі.

Як повідомляє Reuters, дискусія розділилася на два табори. Північні країни Єврозони на чолі з Нідерландами дотримуються жорсткої позиції і не дають сформувати фонд відновлення економіки після пандемії COVID-19 на 750 млрд євро. З іншого боку знаходиться Німеччина, Франція, Італія, Іспанія та країни Східної Європи. Вони підтримують виділення цих коштів в якості допомоги найбільш постраждалим від захворювання країнам.

Як пише агентство, прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте заблокував переговори з розподілу фонду відновлення. Він висунув вимогу, щоб країни-одержувачі виплат проводили економічні реформи. В іншому випадку їх необхідно позбавити кредитів на пожвавлення економіки.

Спікер президента Євроради Баренд Лейтс написав в Twitter, що перший день саміту закінчився, а обговорення бюджету будуть тривати сьогодні вранці.

#EUCO meeting has ended.



Meeting will resume again tomorrow morning at 11am.

— Barend Leyts (@BarendLeyts) July 17, 2020