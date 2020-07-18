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Лидеры стран ЕС не смогли договориться по бюджету в первый день саммита

Лидеры стран ЕС не смогли договориться по бюджету в первый день саммита

Киев  •  УНН

 • 12347 просмотра

КИЕВ. 18 июля. УНН. Лидеры стран Евросоюза не смогли договориться о формировании семилетнего бюджетного плана в первый день саммита в Брюсселе. Об этом сообщает Associated Press, информирует УНН.

Перед главами государств и правительств стоит вопрос принятия бюджета на 2021-2027 годы на сумму 1,85 трлн евро, который включает в себя меры по восстановлению экономики ЕС. Однако они далеки от соглашения на первой после начала пандемии очной встрече.

Канцлер Германии Ангела Меркель выразила мнение, что разногласия между странами “очень велики”. Премьер-министр Чехии Андрей Бабиш сообщил, что пока не видит перспектив к соглашению между участниками встречи.

Как сообщает Reuters, дискуссия разделилась на два лагеря. Северные страны Еврозоны во главе с Нидерландами придерживаются жесткой позиции и не дают сформировать фонд восстановления экономики после пандемии COVID-19 на 750 млрд евро. С другой стороны находится Германия, Франция, Италия, Испания и страны Восточной Европы. Они поддерживают выделение этих средств в качестве помощи наиболее пострадавшим от заболевания странам.

Как пишет агентство, премьер-министр Нидерландов Марк Рютте заблокировал переговоры по распределению фонда восстановления. Он выдвинул требование, чтобы страны-получатели выплат проводили экономические реформы. В противном случае их необходимо лишить кредитов на оживление экономики.

Спикер президента Евросовета Баренд Лейтс написал в Twitter, что первый день саммита закончился, а обсуждения бюджета продолжаться сегодня утром.

#EUCO meeting has ended.

Meeting will resume again tomorrow morning at 11am.

— Barend Leyts (@BarendLeyts) July 17, 2020

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