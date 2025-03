Лідер колумбійської збірної з футболу опублікував відеоролик на підтримку опозиції в Венесуелі

На короткому відеозаписі тисячі венесуельців виконують національний гімн на головній площі Боготи.

“Венесуельські друзі, ви не одні, ми з вами і підтримуємо вас, — написав Фалькао. — Робіть добро без утоми, і в належний час зберете плоди, якщо не здастеся. Свободу венесуельцям”. У Twitter спортсмена налічується близько 17 млн читачів.

На території Колумбії знаходяться понад 1,1 млн вихідців із сусідньої Венесуели, яка переживає в останні роки гостру соціально-економічну кризу.

23 січня лідер венесуельської опозиції Хуан Гуайдо, призначення якого на посаду спікера Національної асамблеї двома днями раніше анулював Верховний суд, оголосив себе виконуючим обов’язки президента. Чинний президент Ніколас Мадуро назвав інцидент спробою перевороту.

Amigos venezolanos: No están solos. Estamos con ustedes y los apoyamos. No se cansen de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharán, si no se dan por vencidos. Libertad para los venezolanos. Vamos Venezuela. Video vía @ebatista82 #VenezuelaLibre pic.twitter.com/Ddfwqwpl5y

— Radamel Falcao (@FALCAO) 3 лютого 2019 р.

Варто нагадати, що президент Колумбії Іван Дуке заявив в суботу, що його країна докладе всіх зусиль, щоб допомогти венесуельському народові визволитися від диктатури. Відповідну заяву він зробив під час виступу в місті Манісалес (центральний департамент Кальдас).