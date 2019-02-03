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Лидер колумбийской сборной по футболу опубликовал видеоролик в поддержку оппозиции в Венесуэле

Киев  •  УНН

 • 9077 просмотра

КИЕВ. 3 февраля. УНН. Радамель Фалькао, лидер сборной Колумбии по футболу и лучший бомбардир в ее истории, разместил в воскресенье в своем Twitter ролик в поддержку венесуэльской оппозиции, передает УНН.

На короткой видеозаписи тысячи венесуэльцев исполняют национальный гимн на главной площади Боготы.

“Венесуэльские друзья, вы не одни, мы с вами и поддерживаем вас, — написал Фалькао. — Делайте добро без устали, и в должное время соберете плоды, если не сдадитесь. Свободу венесуэльцам”. У Twitter спортсмена насчитывается порядка 17 млн читателей.

На территории Колумбии находятся более 1,1 млн выходцев из соседней Венесуэлы, переживающей в последние годы острый социально-экономический кризис.

23 января лидер венесуэльской оппозиции Хуан Гуайдо, назначение которого на пост спикера Национальной ассамблеи двумя днями ранее аннулировал Верховный суд, объявил себя исполняющим обязанности президента. Действующий президент Николас Мадуро назвал случившееся попыткой переворота.

Amigos venezolanos: No están solos. Estamos con ustedes y los apoyamos. No se cansen de hacer el bien porque a su debido tiempo cosecharán, si no se dan por vencidos. Libertad para los venezolanos. Vamos Venezuela. Video vía @ebatista82 #VenezuelaLibre pic.twitter.com/Ddfwqwpl5y

— Radamel Falcao (@FALCAO) 3 лютого 2019 р.

Стоит напомнить, что президент Колумбии Иван Дуке заявил в субботу, что его страна приложит все усилия, чтобы помочь венесуэльскому народу освободиться от диктатуры. Соответствующее заявление он сделал во время выступления в городе Манисалес (центральный департамент Кальдас).

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