Летів на Миколаїв: ЗСУ збили ворожий винищувач-бомбардувальник

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"Окупанти намагаються покращити своє положення на Миколаївському напрямку, але наші війська продовжують знищувати ворога, відтісняючи противника з займаних позицій та знищуючи його ресурси.

Зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил Збройних сил України збитий російський винищувач-бомбардувальник СУ-34, який намагався атакувати Миколаїв", — ідеться у повідомленні.

Нагадаємо

Вночі над Дніпропетровською областю ЗСУ збили два ворожі безпілотники.