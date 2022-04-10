Летів на Миколаїв: ЗСУ збили ворожий винищувач-бомбардувальник
Київ • УНН
КИЇВ. 10 квітня. УНН. Зенітно ракетний підрозділ Повітряних сил ЗСУ збив російський винищувач-бомбардувальник СУ-34, який намагався атакувати Миколаїв. Про це повідомило оперативне командування "Південь", інформує УНН.
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"Окупанти намагаються покращити своє положення на Миколаївському напрямку, але наші війська продовжують знищувати ворога, відтісняючи противника з займаних позицій та знищуючи його ресурси.
Зенітним ракетним підрозділом Повітряних сил Збройних сил України збитий російський винищувач-бомбардувальник СУ-34, який намагався атакувати Миколаїв", — ідеться у повідомленні.
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Вночі над Дніпропетровською областю ЗСУ збили два ворожі безпілотники.