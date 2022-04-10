Над Дніпропетровською областю ЗСУ збили два ворожі безпілотники

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"Маю і гарну новину. Вночі над Дніпропетровщиною наші військові збили два ворожі безпілотники. Мій архів перемог ЗСУ поповнюється. Слава нашим військовим! Слава Україні!", - написав він.

Нагадаємо

Резніченко повідомляв, що у Дніпропетровській області була доба антирекордів. У Дніпрі ворожими ударами знищено інфраструктурний об’єкт, є один постраждалий. У Павлоградському районі ворожа ракета поцілила у промисловий об’єкт, а у Дніпровському районі згоріла будівля фермерського господарства.