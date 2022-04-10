Над Днепропетровской областью ВСУ сбили два вражеских беспилотника

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"Имею и хорошую новость. Ночью над Днепропетровской областью наши военные сбили два вражеских беспилотника. Мой архив побед ВСУ пополняется. Слава нашим военным! Слава Украине!", - написал он.

Напомним

Резниченко сообщал, что в Днепропетровской области были сутки антирекордов. В Днепре вражескими ударами уничтожен инфраструктурный объект, есть один пострадавший. В Павлоградском районе вражеская ракета попала в промышленный объект, а в Днепровском районе сгорело здание фермерского хозяйства.