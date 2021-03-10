Лещенко показав температуру після щеплення Covishield
Київ • УНН
КИЇВ. 10 березня. УНН. Колишній нардеп та член Наглядової Ради “Укрзалізниці” Сергій Лещенко повідомив, як почувається після щеплення від COVID-19 вакциною Covishield, повідомляє УНН.
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“Після вакцинації Covishield — температура 36,6. Є легке відчуття, подібне до крепатури. Нічого не болить, місце уколу лише на дотик таке, наче там легкий синець”, — написав він у Facebook.
Також Лещенко розповів, як отримав вакцину.
“Вакцинувався від коронавірусу тією самою індійською вакциною Covishield. Проти препарату зараз ведеться цілеспрямована інформаційна війна — як політиками старої формації всередині України, так і російською пропагандою ззовні. В результаті, є багато відмов у першій хвилі вакцинації.
Міністерство охорони здоров’я видало зміни до наказу. Це дозволяє, замість утилізації невикористаних доз, вакцинуватися ними публічним особам та громадським діячам. Адже у флаконі 10 доз, а після його відкриття вакцину можна використовувати протягом 6 годин, після чого решта має знищуватися. Тому краще направляти їх на популяризацію за допомогою медійних осіб”, — зазначив він.
Вакцинація в Україні
Вакцинація від COVID-19 в Україні стартувала 24 лютого, першим щеплення отримав лікар із Черкас — вакциною Oxford/AstraZeneca (COVISHIELD). З публічних осіб першим вакцинувалася міністр охорони здоров’я Максим Степанов. За ним були Президент Володимир Зеленський і головний санлікар Віктор Ляшко. До того ж вакциною Covishield/AstraZeneca щепився духовний лідер послідовників буддизму Далай-лама та його оточення.
Станом на 10 березня в Україні вакцинувалось вже більше 23 тисяч людей і скарг на серйозну “побочку” на зафіксовано.