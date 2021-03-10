Лещенко показал температуру после прививки Covishield
Киев • УНН
КИЕВ. 10 марта. УНН. Бывший нардеп и член Наблюдательного Совета “Укрзализныци” Сергей Лещенко сообщил, как чувствует себя после прививки от COVID-19 вакциной Covishield, сообщает УНН.
Детали
“После вакцинации Covishield — температура 36,6. Есть легкое чувство, подобное крепатуре. Ничего не болит, место укола только на ощупь такое, как там легкий синяк ”, - написал он в Facebook.
Также Лещенко рассказал, как получил вакцину.
“Вакцинировался от коронавируса той же индийской вакциной Covishield. Против препарата сейчас ведется целенаправленная информационная война — как политиками старой формации внутри Украины, так и российской пропагандой извне. В результате, много отказов в первой волны вакцинации.
Министерство здравоохранения издало изменения в приказ. Это позволяет, вместо утилизации неиспользованных доз, вакцинироваться ими публичным лицам и общественным деятелям. Ведь во флаконе 10 доз, а после его открытия вакцину можно использовать в течение 6 часов, после чего остальные должны уничтожаться. Поэтому лучше направлять их на популяризацию с помощью медийных лиц”, — отметил он.
Вакцинация в Украине
Вакцинация от COVID-19 в Украине стартовала 24 февраля, первым прививки получил врач из Черкасс — вакциной Oxford/AstraZeneca (COVISHIELD). Из публичных лиц первым вакцинировался министр здравоохранения Максим Степанов. За ним были Президент Владимир Зеленский и главный санврач Виктор Ляшко. К тому же вакциной Covishield/AstraZeneca привился духовный лидер последователей буддизма Далай-лама и его окружение.
По состоянию на 10 марта в Украине вакцинировалось уже более 23 тысяч человек и жалоб на серьезную “побочки” на зафиксировано.