Легковик врізався в автобус на Хмельниччині: загинули матір з дочкою
Київ • УНН
КИЇВ. 30 липня. УНН. Внаслідок дорожньо-транспортної пригоди, яка сталася напередодні близько 21:30 у Старокостянтинові на Хмельниччині поблизу автозаправки, загинули двоє людей. Про це УНН повідомили у прес-службі ГУ НП у Хмельницькій області.
"Попередньо встановлено, що 27-річний хмельничанин на автомобілі Сitroen C Elysee не обрав безпечної швидкості та інтервалу руху та під час здійснення маневру об’їзду автобуса Mercedes, який рухався в попутному напрямку, зіткнувся з його задньою частиною", - повідомили у поліції.
Автобус, за даними правоохоронців, їхав без пасажирів, за кермом перебував 28-річний житель міста Вінниця.
"У результаті ДТП водій легковика отримав тілесні ушкодження у вигляді закритих переломів правого стегна та руки, а також черепно-мозкової травми. Чоловіка у важкому стані доправили в Старокостянтинівську центральну районну лікарню. Ще двоє пасажирок автомобіля - 29-річна жінка та її 58-річна матір від отриманих травм померли на місці події", - заявили у відомстві.
За цим фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 3 ст. 286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України, санкція якої передбачає до 10 років позбавлення волі. Наразі слідчі з’ясовують усі обставини ДТП.
Нагадаємо, у ДТП на Хмельниччині загинула родина.