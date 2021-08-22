Легкоатлетка Геращенко вперше в кар'єрі виграла етап "Діамантової ліги"
Київ • УНН
КИЇВ. 22 серпня. УНН. Українка Ірина Геращенко вперше в кар’єрі виграла етап "Діамантової ліги", який на цей раз пройшов на території США, в Юджині, передає УНН з посиланням на сайт ФЛАУ.
Деталі
Геращенко виграла етап завдяки додатковим стрибкам із бронзовою призеркою чемпіонату світу-2019 Вашті Каннінгем.
Обидві атлетки подолали 1,98 з другої спроби й обом не підкорилися 2,00 м. Але у стрибках на 1,94 м Геращенко стала кращою за свою візаві.
Примітно, що Юлія Левченко зі стрибком на 1,90 м посіла четверте місце й лиш за спробами на попередній висоті поступилася польці Камілі Лічвінко.
Відзначимо, що фіналістка Олімпійських ігор і рекордсменка України Анна Рижикова знову була серед найкращих з бігу на 400 метрів з бар’єрами. З часом 54,40 с вона фінішувала четвертою, в двох десятих секунди позаду Джанни Вудраф з Панами, яка встановила рекорд континенту (54,20 с). А переможницею стала срібна медалістка Токіо-2020 і ексрекордсменка світу американка Далайла Мухаммед (52,77 с).
Доповнення
Наступний етап "Діамантової ліги" відбудеться 26 серпня в Лозанні.