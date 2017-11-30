Лавров розповів про бачення Москви часу введення місії ООН на Донбас

"Президент Путін висунув ініціативу про запровадження місії ООН зі сприяння охороні СММ ОБСЄ на сході України. Суть пропозиції - сили ООН повинні забезпечувати виключно безпеку спостерігачів СММ ОБСЄ, які будуть розміщені в зоні розведення по обидва боки лінії зіткнення, а також при патрулюванні інших районів конфлікту у відповідності зі своїм мандатом з виконання мінських домовленостей. Контингент ООН буде введений в зону конфлікту після розведення сил і засобів сторін", - заявив С.Лавров.

Він стверджує, що розміщення сил ООН має бути погоджено з ватажками "Л/ДНР".

"При цьому основою врегулювання продовжують залишатися мінські угоди, зберігаються всі існуючі переговорні майданчики - мінська контактна група і "нормандський формат", - сказав він.

Також голова МЗС РФ заявив, що ситуація на сході України "залишається складною", а також порахував, що тема контролю над кордоном "є останнім етапом мінських угод".

Нагадаємо, США виступають проти участі росіян у миротворчій місії ООН на Донбасі.