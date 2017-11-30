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Лавров рассказал о видении Москвой времени введения миссии ООН на Донбасс

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КИЕВ. 30 ноября. УНН. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров убежден, что контингент ООН должен быть введен на Донбасс после разведения сил и средств сторон, передает УНН со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

"Президент Путин выдвинул инициативу о введении миссии ООН по содействию охране СММ ОБСЕ на востоке Украины. Суть предложения - силы ООН должны обеспечивать исключительно безопасность наблюдателей СММ ОБСЕ, которые будут размещены в зоне разведения по обе стороны линии соприкосновения, а также при патрулировании других районов конфликта в соответствии со своим мандатом по выполнению минских договоренностей. Контингент ООН будет введен в зону конфликта после разведения сил и средств сторон", - заявил С.Лавров.

Он утверждает, что размещение сил ООН должно быть согласовано с главарями "Л/ДНР".

"При этом основой урегулирования продолжают оставаться минские соглашения, сохраняются все существующие переговорные площадки - минская контактная группа и "нормандский формат", - сказал он.

Также глава МИД РФ заявил, что ситуация на востоке Украины "остается сложной", а также посчитал, что тема контроля над границей "является последним этапом минских соглашений".

Напомним, США выступают против участия россиян в миротворческой миссии ООН на Донбассе.

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