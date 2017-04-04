Лавинна небезпека збережеться у Карпатах
Київ • УНН
КИЇВ. 4 квітня. УНН. У Карпатах збережеться значна лавинна небезпека. Про це повідомили у прес-службі ДСНС України, передає УНН.
“За прогнозами Укргідрометцентру, 4 квітня у високогір’ї Івано-Франківської області утримається значна (3 рівень) лавинна небезпека”, — йдеться у повідомленні.
Значний рівень лавинної небезпеки зберігається в Карпатах вже п’яту добу.
Сьогодні вдень в Карпатському регіоні, центральних та східних областях місцями очікується невеликий короткочасний дощ, гроза.