Лавинная опасность сохранится в Карпатах
Киев • УНН
КИЕВ. 4 апреля. УНН. В Карпатах сохранится значительная лавинная опасность. Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС Украины, передает УНН.
“По прогнозам Укргидрометцентра, 4 апреля в высокогорье Ивано-Франковской области сохранится значительная (3 уровень) лавинная опасность”, — говорится в сообщении.
Значительный уровень лавинной опасности сохраняется в Карпатах уже пятые сутки.
Сегодня днем в Карпатском регионе, центральных и восточных областях местами ожидается небольшой кратковременный дождь, гроза.