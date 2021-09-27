"Лаціо" обіграв "Рому" в результативному римському дербі

Деталі

Мілінковіч-Савіч (10 хв) і Педро вивели вперед “орлів” станом на 19 хвилину (2:0). Наприкінці половини гри інтригу у матч повернув гол від Ібаньєса.

Після відпочинку до свого асисту Феліпе Андерсон додав гол, який, як стало відомо пізніше, став переможним у матчі. За команду Моуріню встиг забаити Верету (69) — 3:2.

Варто зазначити, що “Лаціо” набрав 11 очок і займає шосте місце в таблиці Серії А. “Рома” (12) — на четвертому місці.

Доповнення

В інших баталіях “Ювентус” виграв у “Сампдорії” — 3:2, а “Удінезе” вдома поступився “Фіорентині” — 0:1.