"Лаціо" обіграв "Рому" в результативному римському дербі
Київ • УНН
КИЇВ. 27 вересня. УНН. У матчі 6-го туру італійської Серії А "Лаціо" на стадіоні "Олімпіко" переграв "Рому", передає УНН з посиланням на сайти колективів.
Деталі
Мілінковіч-Савіч (10 хв) і Педро вивели вперед “орлів” станом на 19 хвилину (2:0). Наприкінці половини гри інтригу у матч повернув гол від Ібаньєса.
Після відпочинку до свого асисту Феліпе Андерсон додав гол, який, як стало відомо пізніше, став переможним у матчі. За команду Моуріню встиг забаити Верету (69) — 3:2.
Варто зазначити, що “Лаціо” набрав 11 очок і займає шосте місце в таблиці Серії А. “Рома” (12) — на четвертому місці.
Доповнення
В інших баталіях “Ювентус” виграв у “Сампдорії” — 3:2, а “Удінезе” вдома поступився “Фіорентині” — 0:1.